السيسي: الشعب نجح في اختبار الإجراءات الاقتصادية الصعبة

رؤية

القاهرة- أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بقدرة وتحمل الشعب المصرى للإجراءات الاقتصادية الأخيرة، قائًلا: “بسجل فى كل فرصة تقدير واحترام لنجاح الشعب بجدارة فى هذا الاختبار، وماحدش كان متخيل أبدا إن حد ممكن يستحمل ظروفنا الصعبة لأن الإجراءات إللى اتعملت صعبة قوى وتأثيرها صعب قوى”.

وأضاف الرئيس السيسى خلال افتتاحه مشروعات الاستزاع السمكى بالإسماعيلية:” الجهود التى تبذل فى هذا الصدد كثيرة، لكن الشعب المصرى نجح فى هذا الاختبار وهذا يؤكد أن هذا الشعب قادر جدا وصلب وواعى جدا، وعارف كويس قوى يفرق بين المصلحة والضرر”.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم فى بورسعيد، عددا من المشروعات المهمة، من بينها المزارع السمكية بمنطقة شرق بورسعيد، وكوبري الرسوة ،حسبما ذكر “اليوم السابع”.

ويعد كوبرى الرسوة العائم ببورسعيد أحد مشروعات هيئة قناة السويس وقامت بإنشائه 6 من الشركات التابعة للهيئة بسواعد مصرية، ويخدم أهالى بورسعيد فى تخفيف العبء عن مرفق المعديات والتزاحم به فى أوقات الذروة؛ بالإضافة إلى خدمته مشروعات الشرق بتحويل القادمين من نفق ” 30 يونيو ” جنوب المحافظة عن طريق الكوبرى لمدينة بورفؤاد فى وقت أسرع من المعديات؛ حيث يقع فى الكيلو 4 بمدخل بورسعيد الجنوبى.