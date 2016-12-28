السيسي: بورسعيد مدينة الصمود والتحدي ورمز عظيم للمصريين

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بورسعيد – هنأ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أهالي مدينة بورسعيد بمناسبة العيد القومي للمحافظة، قائلاً: “ماكنش ممكن أنا أبقى موجود معاكم وماقولش كلمة ليكم، والعيد دة والتهنئة دي مش ليكم انتو بس لأن بورسعيد جزء عزيز قوي على مصر، وعيدهم هو عيد كل المصريين، وكان لازم أكون معاكم في اليوم ده، لأن بورسعيد مدينة الصمود والتحدي وكانت وما زالت رمزًا لهذا التحدي، ورمز عظيم لمصر والمصريين وكتبت بالدم وبالروح أحرف من نور في تاريخ مصر في الخمسينيات والستينيات وحتى بعد كده”.

وأعلن الرئيس السيسي خلال كلمته بمناسبة افتتاح المركز الثقافي بمدينة بورسعيد، أنه في منتصف العام القادم 2017، ستحتفل بورسعيد بأنها أول محافظة تنتهي بها المناطق غير المخططة، بحسب موقع “اليوم السابع”.