السيسي لـ«المستثمرين»: اقفوا بجانب بلدكم 6 شهور بس

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القاهرة – قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا نسير بشكل جيد وجادين فى التحرك للأمام، موجها كلامه إلى المصريين، قائلا: “احنا ماشيين بشكل جيد وجادين فى تحركنا وبننجح وهننجح”، مطالبا الحكومة بمزيد من الجهد لضبط الأسعار فى السوق.

ووجه الرئيس السيسى خلال افتتاح مشروع الاستزراع السمكى بالإسماعيلية حديثه إلى رجال الأعمال والمستثمرين، قائلا: “اقفوا جنب بلدكم مصر 6 شهور بس وهتجدوا الأمور أفضل من كده بكثير”.

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم فى بورسعيد، عددا من المشروعات المهمة، من بينها المزارع السمكية بالإسماعيلية، وكوبرى الرسوة ببورسعيد ، حسبما ذكر “اليوم السابع”.

ويعد كوبرى الرسوة العائم ببورسعيد أحد مشروعات هيئة قناة السويس وقامت بإنشائه 6 من الشركات التابعة للهيئة بسواعد مصرية، ويخدم أهالى بورسعيد فى تخفيف العبء عن مرفق المعديات والتزاحم به فى أوقات الذروة؛ بالإضافة إلى خدمته مشروعات الشرق بتحويل القادمين من نفق ” 30 يونيو ” جنوب المحافظة عن طريق الكوبرى لمدينة بورفؤاد فى وقت أسرع من المعديات؛ حيث يقع فى الكيلو 4 بمدخل بورسعيد الجنوبى.