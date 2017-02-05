السيسي للاعبي المنتخب المصري: أدائكم مُشرّف

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القاهرة – أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تقديره الكبير للاعبى المنتخب الوطنى لكرة القدم على أدائهم المشرف في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الحادية والثلاثين.

وأكد السيسي في بيان رسمي، عقب خسارة المنتخب المصري أمام نظيره الكاميروني، مساء الأحد، أنه «رغم نتيجة المباراة إلا أن المنتخب فاز بتقدير الشعب المصرى بأكمله، وباحترام كافة متابعى كرة القدم في أنحاء العالم».

وأشار إلى أن «تمسك اللاعبين بالتزامهم وإخلاصهم لوطنهم سيؤدى إلى تحقيق إنجازات أخرى في المستقبل القريب بمشيئة الله»