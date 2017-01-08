السيسي: مصر حريصة على تطوير مفوضية الاتحاد الإفريقي

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القاهرة – استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، وفداً غانياً برئاسة جيمس فيكتور جبهو، المبعوث الشخصي للرئيس الغاني، ووزير خارجية غانا السابق.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن المبعوث الشخصي لرئيس غانا نقل تحيات الرئيس الغاني الجديد نانا أكوفو- أدو للرئيس، وتقديره لمشاركة مصر بمستوى رفيع في حفل تنصيبه، السبت، بمناسبة انتخابه رئيساً لغانا، كما أكد المبعوث الشخصي للرئيس الغاني اعتزاز غانا بعلاقاتها التاريخية المتميزة مع مصر، معرباً عن تطلع بلاده لاستمرار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشاد «جبهو» بعودة مصر لممارسة دورها القيادي على المستوى الإفريقي، ودعمها جهود دفع التنمية في إفريقيا، باعتبار مصر ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس طلب نقل التحية والتهنئة للرئيس الغاني الجديد بمناسبة انتخابه، ووجه له الدعوة لزيارة مصر في أقرب فرصة، كما أشاد الرئيس بالعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، مؤكداً حرص مصر على استمرار العمل مع غانا لتطوير علاقات البلدين على كافة الأصعدة، فضلا عن تعزيز التعاون بين الجانبين لخدمة أهداف العمل الإفريقي المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر جهود جميع الدول الإفريقية لمواجهة التحديات، التي تواجه القارة، سواء على مستوى مكافحة الإرهاب أو دعم جهود التنمية، وذلك في إطار من علاقات الأخوة والتضامن، التي تجمع مصر بأشقائها الأفارقة.

وذكر السفير علاء يوسف أن الاجتماع تطرق إلى بحث الموضوعات المطروحة على قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا خلال الشهر الجاري، ومن بينها انتخابات مفوضية الاتحاد الإفريقي، حيث أشار الرئيس إلى دعم مصر المستمر لجهود تطوير مفوضية الاتحاد الافريقي، بما يعظم من تحقيق مصالح الدول الإفريقية، ويعزز مضيها على طريق تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وفقا لـ«المصري اليوم».