السيسي: نسعى لمنع تعقد موضوع السفارة الأمريكية في إسرائيل

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القاهرة – قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن مصر تسعى لمنع تعقد موضوع السفارة الأمريكية في إسرائيل بعد أن وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بنقلها من تل أبيب إلى القدس.

وردا على سؤال خلال حوار مع شبان مصريين في مدينة أسوان عن موقف مصر من موضوع نقل السفارة، قال السيسي: إن مصر منتبهة لهذا الموضوع منذ فترة ولا تريد للأمر أن يزداد تعقيدا خلال الفترة القادمة. وأضاف “نتمنى أن نوفق في هذا”، حسبما أفادت وكالة «رويترز».

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية خلال حرب يونيو حزيران 1967 وأعلنت ضمها إلى القدس الغربية وسط اعتراض دولي. ويريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية عاصمة للدولة التي يسعون لإقامتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويحضر مؤتمر الشباب الشهري بأسوان ما يقارب من ١٣٠٠ شاب من مختلف محافظات الصعيد، إضافة لعدد من الوزراء والمحافظين والقيادات التنفيذية، والشخصيات العامة والسياسية.