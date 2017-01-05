السيسي: نعمل على تعزيز حركة التجارة من أجل مستقبل أفضل

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القاهرة – قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، : “مش عايزين عمالة زايدة بشكل مستمر في الشاحنات التي ستأتي من الخارج للعبور من ميناء سفاجا”، مضيفا “إحنا عايزين عمالة تكون موجودة في مواسم الذروة فقط”.

وأشار السيسي، خلال افتتاح أعمال تطوير ميناء سفاجا وعدد من المشروعات، إلى أن تكلفة عبور الشاحنات بالوقود تتحملها الدولة، متابعا “ياريت نعمل حاجة مستقرة زي معمل مستقر عشان التكلفة تبقى أقل”، وفقا لما ورد بموقع «الوطن».

من جانب آخر، قال السيسي، “إن كل قطاع بالدولة بيفكر بشكل منفصل، لكن لو بص للتكلفة التي تتحملها الدولة تصرفاته هتختلف”.

وأضاف السيسي، “لازم نحط التكاليف في الاعتبار، ويكون لينا أساس في معالجة المواضيع، وتقدير الموقف”، متابعا “كنت بقول لرئيس الوزراء، الشاحنات اللي بتيجي بتمون بنزين بكام على حساب مصر، وعلى حسابي؟، لا مش هسمح بكدة، كل اللي جاي المفروض يبقى طبقا للقواعد، محدش يسيب جنيهات الدولة تروح كدة وكدة من غير ما ياخد باله”.

واستطرد السيسي، “حد يقولي حجم العربيات اللي بتدخل كام، لو محدش حسبها يبقى مش واخد باله، أن دي بلدنا، كل جنيه لازم يتحسب كويس وهيعمل فارق”.

وأكد الرئيس أن الهدف من تطوير ميناء سفاجا وربط الميناء بمحافظات الجنوب وتجهيز شبكة الطرق، هو تعزيز التجارة وقدرة الميناء على استيعاب حركة التجارة، قائلا “مش معقول تقول عايز أعزز التجارة وقدرة الميناء من غير تطويره، ومش معقول نعمل ده كله وميبقاش في طرق تعزز حركة التجارة”.

وأضاف السيسي، في تعقيب على كلمة الدكتور جلال سعيد وزير النقل فى افتتاح أعمال تطوير ميناء سفاجا، “في ناس بتحاول تقلل من العمل المبذول وتشكك فيه، وكأن الدولة معاها أموال بتنفذها من غير تخطيط”، مؤكدا أن أعمال التطوير وشبكة الطرق تتم من أجل أن ننقل ونجهز بلدنا لمستقبل أفضل.