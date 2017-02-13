«السيسي» يبدي استعداد مصر لمساعدة الجيش اللبناني

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القاهرة – أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على أن بلاده سعت دومًا لتعزيز الاستقرار السياسي في لبنان، وإن مصر كانت من أولى الدول التي رحبت بالتسوية السياسية في لبنان بعيدًا عن التدخل الخارجي مما جعل بيروت نموذجًا رائدًا في المنطقة.

ووفقًا لـ «فرانس 24» قال السيسي خلال كلمته -عقب انعقاد القمة “المصرية-اللبنانينة” مع الرئيس ميشال عون- اليوم الإثنين في قصر الإتحادية، أن«مصر ستواصل عملها على كافة الأصعدة للعمل مع لبنان وتعزيز التنوع الثقافي التي تحكمه أسس التوافق وحفظه عن أي محاولات لجذبه إلى الصراعات المذهبية أو الدينية الغريبة عن منطقتنا وأن يكون هناك تعايش بين الأديان والمذاهب».

وتعهد السيسي باستمرار التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية وأهمية التعاون الثنائي في أفريقيا، وأضاف: «تطرقت المباحثات إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وأزمة سوريا وأزمة اللاجئين التي تعاني منها لبنان والوقوف معا ضد الارهاب وعرضنا الاستعداد لمساندة ومساعدة لبنان في تعزيز القوة العسكرية وجيشها».

وأشار السيسي إلى أنه بحث مع الرئيس عون القمة العربية المقبلة في ظل التحديات العصيبة التي تواجه الأمة العربية في الوقت الراهن، ووجه التهنئة له على توليه منصب الرئيس مؤخًرا.