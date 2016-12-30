السيسي يتناول الإفطار مع العاملين بإسعاف شرم الشيخ

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القاهرة – تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإفطار مع العاملين فى مرفق إسعاف مدينة شرم الشيخ، اليوم الجمعة، بعدما فاجئهم بزيارة للمرفق دون ترتيبات مسبقة، حيث يقضى الرئيس عطلة فى المدينة الساحلية.

وخلال الإفطار أثنى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الأداء والمستوى العالى الذى ظهر به العاملين بإسعاف شرم الشيخ خلال الفترة الماضية، خاصة خلال المؤتمرات الدولية التى عقدت بالمدينة، وطالب الرئيس السيسي من رجال الإسعاف أن يستمروا فى أداءهم العالى، وأن يقفوا بجوار بلدهم مصر.

زيارة الرئيس لمرفق أسعاف شرم الشيخ لم يعلم بها المسئولين بجنوب سيناء وخاصة المحافظ اللواء خالد فودة، الذى علم بأمر الزيارة بعد وصول الرئيس إلى مرفق الإسعاف، فتوجه فودة مباشرة إلى المرفق فور علمه، وألتقى الرئيس والعاملين بالمرفق.

وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر للدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة، ومدير مرفق إسعاف جنوب سيناء، لقدرته العالية على تأمين المؤتمرات، قائلاً: “رجال أبو هاشم تشرف أمام العالم، وظهر ذلك جليًا خلال المؤتمرات التى عقدت بالمدينة، إضافة إلى حرصهم على سرعة الاستجابة فى حالة وقوع حوادث أو أى ظروف طارئة”، وفقا لـ«اليوم السابع».