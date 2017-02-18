السيسي يتوجه إلى كينيا لعقد مباحثات رسمية مع نظيره «كينياتا»

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القاهرة – يصل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، السبت، إلى كينيا، فى زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، يجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الكينى، أوهورو كينياتا.

وتولى القيادة السياسية أهمية خاصة لهذه الزيارة، فى ضوء علاقات الأخوة التاريخية والمتميزة التى تربط بين مصر وكينيا، وما توليه مصر من اهتمام لتطوير العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة.

وتأتى الزيارة فى إطار انفتاح مصر على إفريقيا فى جميع المجالات، وسعيها نحو تنمية وتطوير العلاقات مع كافة أشقائها الأفارقة، لاسيما دول حوض النيل الشقيقة مثل كينيا، حيث يؤكد الرئيس السيسى دوما على أن سياسة مصر الخارجية تتأسس على عدم التدخل فى شؤون الأخرين والتعاون من أجل البناء وتحقيق التنمية.

ومن المنتظر أن يتم خلال الزيارة بحث تعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى بين البلدين وتعظيم الاستفادة من عضويتهما فى تجمع “الكوميسا”.

كما سيتم بحث التحديات المشتركة التى تواجهها القارة مثل الإرهاب، فضلاً عن متطلباتها التنموية، والتى تعكس ضرورة العمل على تكثيف التعاون بين الدول الأفريقية من أجل تحقيق صالح الشعوب الأفريقية.

ومن المتوقع أيضا أن تطرق المباحثات إلى سبل الارتقاء بالتعاون الثنائى بين البلدين فى القطاعات المختلفة، فضلاً عن التشاور حول القضايا الاقليمية محل الاهتمام المشترك، ومنها تعزيز العمل الافريقى المشترك وتطوير البنية التحتية بالقارة بما يساهم فى تعزيز التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى بين الدول الافريقية.

كان الرئيس الكيني أعرب، خلال لقاءه الرئيس السيسى فى أديس أبابا الشهر الماضي، عن اهتمام بلاده بتعميق تعاونها مع مصر فى مختلف المجالات.

وعبر الرئيس الكينى كذلك عن تطلعه لقيام الرئيس السيسي بزيارة كينيا، مؤكداً على ما ستمثله تلك الزيارة من فرصة جيدة لتفعيل أطر التعاون القائمة ومتابعة جهود تعزيز التعاون بين الدولتين فى العديد من المجالات، وفقًا لـ «اليوم السابع».