السيسي يجري مكالمة هاتفية مع لاعبي مصر قبل ساعة من نهائي إفريقيا

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القاهرة – أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي مكالمة هاتفية مع لاعبي المنتخب القومي المصري قبل ساعة من مباراة نهائي كأس إفريقيا.

وخاطب الرئيس اللاعبين من خلال خاصية السماعة الخارجية، “السبيكر” على الهاتف، حيث اجتمع اللاعبون للاستماع إلى مكالمته، والتي قال فيها أنه لاينتظر منهم نتائج، لكن ينتظر ظهور الروح المصرية والعزيمة التي ظهرت في أداء المنتخب طوال البطولة، خاصة أن مصر كلها تقف خلف اللاعبين لتحقيق الأمل المنشود.

وطالب الرئيس اللاعبين بالتحلي على الروح الرياضية والتعبير عن الروح المصرية الأصيلة في الملعب.