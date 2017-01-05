السيسي يرفع العلم المصري على حاملة المروحيات «جمال عبدالناصر»

رؤية

القاهرة – رفع الرئيس عبد الفتاح السيسي، العلم المصري على حاملة المروحيات “جمال عبد الناصر”، من طراز “ميسترال”، التى تمثل نقلة نوعية للقوات البحرية المصرية، بالإضافة إلى رفعه العلم المصري على لنش الصواريخ “أحمد فاضل”.

كما تفقد الرئيس السيسي، غرفة القيادة لحاملة المروحيات جمال عبد الناصر، واستمع إلى شرح تفصيلي عن طبيعة العمل وتوزيع المهام داخل الميسترال، وسط حضورعدد من قادة القوات المسلحة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدشين مجموعة من الوحدات الخاصة في الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، وافتتاح منشآت قيادة الأسطول الجنوبي ووحداته عبر “فيديو كونفرانس”، بحسب موقع “اليوم السابع”.

وتابع السيسي، خلال حضوره حفل افتتاح الوحدات الخاصة بالأسطول الجنوبي بسفاجا، عددًا من البيانات العملية للقوات الخاصة البحرية ورجال الضفادع البشرية، وتمثلت البيانات العملية في تنفيذ بيان ميدان اجتياز الموانع المائية، وبيان السباحة تحت الماء لمسافة 50 مترًا، وبيان مهارات القدرة على البقاء ومقاومة الغرق، وبيان مهارات الغطس القتالي، وبيان التدريبات الرياضية الشاقة تحت سطح الماء.