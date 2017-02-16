السيسي يزور أمريكا مطلع مارس المقبل

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القاهرة – ذكرت صحيفة “الشروق” المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيقوم بزيارة مرتقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية نهاية شهر فبراير الجاري أو مطلع شهر مارس المقبل وفقًا لمواعيد وارتباطات الرئيسين، عبد الفتاح السيسي، ودونالد ترامب، وليس فى آواخر الشهر المقبل وفقًا للترتيبات السابقة.

وقال مصدر بوزارة الخارجية المصرية للصحيفة إن “وزارة الخارجية بالقاهرة تقوم حاليًا بالتعاون مع البعثة الدبلوماسية المصرية في واشنطن بالتحضير للزيارة التي ستكون الأولى للسيسي إلى واشنطن وأول زيارة رئاسية رسمية للولايات المتحدة منذ 2010”.

من جهة أخرى أكدت مصادر دبلوماسية عربية ودولية التقارير التي تحدثت عن سعي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى عقد قمة أمريكية عربية مصغرة في واشنطن لبحث وضع نهاية للصراع العربي الإسرائيلي.

وقالت المصادر إن واشنطن تسعى إلى مشاركة كلاً من (مصر والأردن وقطر وتركيا) وربما دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه القمة التي ستناقش آفاق تسوية القضية الفلسطينية وتطبيع العلاقات بين العرب وإسرائيل.

وأشار مصدر دبلوماسي إلى وجود اعتراض من جانب إحدى العواصم العربية على مشاركة تركيا في هذه القمة التي تبحث ملفًا عربيًا في الأساس، في حين ترى الإدارة الأمريكية ضرورة مشاركة أنقرة في القمة باعتبارها لاعبًا إقليميًا مؤثرًا في الملف الفلسطيني حاليًا.

من ناحيته، قال جهاد حرازين، عضو حركة فتح الفلسطينية وأستاذ القانون الدولي، إن الفلسطينيين يرفضون تفاوض الآخرين باسمهم وبالتالي يتحفظون على هذه القمة إذا لم تشارك فيها السلطة الفلسطينية، أو إذا لم يحمل القادة العرب رسائل القيادة الفلسطينية إلى الاجتماع بشأن الحقوق الفلسطينية من أراضي وتقسيم حدود ومياه.

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في واشنطن، أمس، تخلي الإدارة الأمريكية عن فكرة إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

في حين شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري، السفير سامح شكري، في القاهرة، أمس، على ضرورة تسوية القضية الفلسطينية على أساس «حل الدولتين» الذي يضمن قيام دولة مستقلة للفلسطينيين.