السيسي يستقبل المنتخب المصري بمطار القاهرة

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القاهرة – أعلنت سلطات مطار القاهرة، اليوم الإثنين، حالة الطوارئ القصوى لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة المنتخب المصري القادمة من الجابون بعد وصولها المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية في أول مشاركة منذ 7 أعوام.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: إنه تم إخلاء مواقف انتظار السيارات المجاورة لاستراحة رئاسة الجمهورية، والتي تم فتحها وتجهيزها، بينما انتشر رجال الأمن والشرطة في طريق المطار لحين وصول طائرة المنتخب الخاصة، وهي برقم 5242 والقادمة من مطار ليبرفيل في الجابون، حيث تأخر وصولها عدة ساعات، وسيقوم الرئيس باستقبال بعثة المنتخب لتكريمها على الإنجاز الذي حققوه رغم خسارتهم أمام الكاميرون في المباراة النهائية، حسبما ذكر «صدى البلد».

وأضافت المصادر: “كما تم تجهيز الصالة الموسمية لاستقبال طائرتي مصر للطيران القادمتين من الجابون، وعليهما حوالى 364 مشجعا حرصوا على التوجه إلى الجابون ومؤازرة المنتخب القومى فى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية”.