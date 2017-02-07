السيسي يمد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات العمالية

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القاهرة – أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 4 لسنة 2017، بمد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.

ونصت المادة الأولى، من القرار المنشور بالجريدة الرسمية، على مد أجل الدورة النقابية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة سنة، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية، أو إلى حين صدور قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، حسبما أفاد موقع «اليوم السابع».

ووفقاً لذات المادة، تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه النقابات للدورة النقابية الجديدة، خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوماً على الأقل.