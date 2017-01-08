السيسي يوجه بالانتهاء من شبكات نقل الكهرباء ورفع كفاءة شبكات التوزيع

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القاهرة – اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، وعمرو الجارحي وزير المالية.

ووجه الرئيس، خلال الاجتماع، بسرعة الانتهاء من شبكات النقل ورفع كفاءة شبكات التوزيع، وتوفير التمويل المطلوب لها، كما شدد على أهمية مواصلة جهود ترشيد الاستهلاك والاستمرار في الحملة الإعلامية التي تحث المواطنين على ذلك، إضافة إلى تعزيز الجهود المبذولة لتحصيل مستحقات الدولة.

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الدكتور محمد شاكر استعرض خلال الاجتماع تطورات العمل في مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها بقطاع الكهرباء، لاسيما المشروعات الخاصة بإنتاج الكهرباء، حيث أوضح “شاكر” أن العمل في إنشاء محطات توليد الكهرباء الثلاث في كل من بنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية وشركتي أوراسكوم والسويدى إلكتريك، يسير طبقاً للجدول الزمنى المُحدد.

وأشار وزير الكهرباء إلى أنه جارى الانتهاء من اختبارات التشغيل الأولية لوحدات إنتاج الكهرباء بهدف ضبط المحطات والحصول على أفضل أداء، وذلك تمهيداً لتشغيل محطتى العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف بشكل جزئى خلال الأسابيع القادمة.

وأضاف الوزير أن دخول هاتين المحطتين الخدمة سيؤدى إلى تأمين تغذية قدرات كهربائية تبلغ 4800 ميجاوات خلال الأشهر القادمة، على أن يتم تشغيل بقية وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية تباعاً خلال العام الجاري 2017، حتى يكتمل إدخال المحطات الثلاث بكامل قدراتها إلى الخدمة بحلول مايو 2018 لتبلغ القدرة الإجمالية للمحطات 14400 ميجاوات.

وأضاف المُتحدث الرسمى، أن وزير الكهرباء تطرق خلال الاجتماع كذلك إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة في إطار تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ومراكز التحكم، فضلاً عن الإجراءات التي تتم للتوسع في تركيب العدادات الذكية ومُسبقة الدفع لتشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك، حيث أشار إلى أن وزارة الكهرباء أوشكت على الانتهاء من مناقصة لبدء تركيب 250 ألف عداد ذكى بمحافظات مختلفة، مؤكداً على مواصلة الوزارة لجهودها على هذا الصعيد، وفقا لـ«اليوم السابع».