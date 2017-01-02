«السيسي يوجه بتوفير الأدوية بأسعار مناسبة».. الأبرز في صحف الإثنين

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القاهرة – أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الإثنين، الشأن المحلي، وخاصة تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتوفير الدواء بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى ترؤس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أول قداس بالكنيسة البطرسية بعد أن انتهت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من ترميمها وإزالة آثار الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له مؤخرا، بحسب وكالة الشرق الأوسط.

الأهـــــــرام:

فتحت عنوان «الرئيس يوجه بتوفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد الأدوية»، قالت صحيفة «الأهرام»: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة الاستمرار في تعزيز المعروض من الأدوية بالأسواق، ووجه بقيام الدولة بتوفير الأدوية المستوردة التي ليس لها بدائل محلية، وضمان توفير مختلف أنواع الأدوية بأسعار مناسبة مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ ذلك.

وأضافت الصحيفة، أن الرئيس أشار -خلال الاجتماع الذي عقده أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان- إلى ضرورة استمرار العمل المكثف على تحسين مستوى الرعاية الصحية التي يتلقاها المواطنون، بما في ذلك استمرار تطوير صناعة الدواء المحلية وتحسين تنافسيتها، والعمل على جذب استثمارات جديدة في مجال صناعة الدواء، فضلاً عن نقل التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال إلى مصر.

ونقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قوله: «إن الرئيس السيسى اطلع على الجهود المبذولة لتطوير منظومة الصحة في مصر، لاسيما فيما يتعلق بتوفير الدواء على ضوء تحريك الأسعار نتيجة تحرير سعر الصرف ، حيث عرض وزير الصحة والسكان خطة الوزارة للتغلب على مشكلة نقص الدواء من خلال محور قصير الأجل يتضمن تحريك أسعار الأدوية وتوفير النواقص من خلال وزارة الصحة ، ومحور متوسط الأمد يشمل البدء في إعادة تأهيل مصانع الدواء المملوكة للدولة، ومحور طويل الأجل يرتكز على التوسع في صناعة الدواء.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أكد في اجتماع لبحث التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية على الاهتمام الذي توليه الدولة للنهوض بقطاع الزراعة والعمل على تقديم كل التيسيرات للمزارعين، وتوفير جميع متطلباتهم، بما يدفعهم نحو التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة في الإنتاج وبخاصة من المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى والتقليل من الاستيراد.

وقالت: إنه تم استعراض خطة التوسع في زراعة محصول القمح بالموسم الجديد، بما يسهم في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وتحقيق المساحات المتوقعة للعام الجديد والتى تصل إلى 3.5 مليون فدان، مشيراً إلى أنه سيتم تدقيق عمليات الحصر من خلال التصوير الجوى بالاستشعار عن بعد.

وأضافت الصحيفة، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن تثبيت أسعار السلع التي يتم طرحها على بطاقات التموين للتخفيف عن المواطنين، حيث سيعرض السكر التموينى بنحو 7 جنيهات للكيلو. وقال محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إنه تقرر البدء في طرح المكرونة من خلال عبوات بوزن 350 جراما بسعر 225 قرشا للعبوة.

الأخبار:

ومن جانبها قالت صحيفة (الأخبار): إن داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أعلنت عن بدء إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستثمار الجديد الذي أقره مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لارساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وأضافت إن فريق العمل برئاسة محمد خضر رئيس هيئة الاستثمار سيعمل على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتوازي مع مناقشته في مجلسي الدولة والنواب لتوفر الوقت في حالة إقراره من المجلس.. وتابعت خورشيد قائلة «إن الوزارة ستجري حوارات مفتوحة لشرح وتوضيح مزايا القانون وتأثيره الايجابي على الاقتصاد الوطني».

وأضافت الصحيفة أن خورشيد أكدت أن مشروع القانون الجديد هو جزء من حزمة تشريعية متكاملة يحتاجها مناخ الاستثمار في مصر، حيث تم الانتهاء من قانون تأسيس شركات الشخص الواحد واللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة وكذلك تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، أوضحت الوزيرة أنه سيتم بالتعاون مع وزارة العدل تقديم قائمة بمشروعات القوانين الكفيلة بتحسين البيئة التشريعية للاستثمار في مصر الشهر الحالي.

وفي سياق آخر، أشارت الصحيفة إلى أن الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على تعيين العقيد أركان حرب تامر محمود الرفاعي متحدثا عسكريا رسميا للقوات المسلحة اعتباراً من أمس، خلفاً للعميد محمد سمير الذي انتهت فترة خدمته المقررة في هذه الوظيفة، والتي كان يشغلها منذ يوليو 2014.. وذلك في إطار النشرة العسكرية يناير 2017 للترقي والتجديد لضباط القوات المسلحة.

وتناولت الصحيفة موضوع الإسكان الاجتماعي، فأوضحت أن وزارة الاسكان تستعد لطرح ٣٥ الف وحدة اسكان اجتماعي متميز في ٦ مدن هي: القاهرة الجديدة، ٦ أكتوبر، العبور، بدر، المنيا الجديدة، دمياط الجديدة وشدد الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على سرعة البدء في تنفيذها.

وقالت الصحيفة إن وزير الإسكان أكد على سرعة الإعداد لطرح مرحلة جديدة في أراضي «بيت الوطن» للمصريين العاملين بالخارج، وأوضح مسئولو الهيئة أنه يتم حاليا دراسة موقف المرافق لنحو ٥ آلاف قطعة أرض بمواقع متميزة لطرحها قريبا، وشدد الوزير على ضرورة تجهيز الأراضي الصناعية المرفقة، وأراضي القرعة تمهيدا لطرحها قريبا تلبية للطلب المتزايد عليها.

الجمهورية:

ومن جانبها، أبرزت صحيفة (الجمهورية) اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان.

وحول هذا الاجتماع، نقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن الرئيس اطَّلع على الجهود المبذولة لتطوير منظومة الصحة في مصر وخاصة فيما يتعلق بتوفير الدواء في ضوء تحريك الأسعار نتيجة تحرير سعر الصرف حيث عرض الوزير خطة الوزارة للتغلب على مشكلة نقص الدواء من خلال محور قصير الأجل يتضمن تحريك أسعار الأدوية وتوفير النواقص من خلال وزارة الصحة ومحور متوسط الأمد يشمل البدء في إعادة تأهيل مصانع الدواء المملوكة للدولة ومحور طويل الأجل يرتكز على التوسع في صناعة الدواء.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد ضرورة الاستمرار في تعزيز المعروض من الأدوية بالأسواق ووجه بقيام الدولة بتوفير الأدوية المستوردة التي ليس لها بدائل محلية وضمان توفير مختلف أنواع الأدوية بأسعار مناسبة مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ ذلك.

وفي سياق آخر، أشارت الصحيفة إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بحث في اجتماع وزاري أمس السبل والمقترحات الخاصة بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة بحضور وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة والداخلية وممثلين عن الجهات المعنية.

وقال السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن المهندس شريف إسماعيل أكد الاهتمام الذي توليه الدولة للنهوض بقطاع الزراعة والعمل على تقديم كافة التيسيرات للمزارعين وتوفير كافة متطلباتهم بما يدفعهم نحو التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة في الإنتاج وبخاصة من المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من الاستيراد.

وعلى صعيد احتفالات أعياد الميلاد، قالت الصحيفة إن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ترأس صباح أمس قداسا في الكنيسة البطرسية بالعباسية بحضور أهالي شهداء الحادث الإرهابي الذي ضرب الكنيسة الشهر الماضي كما شاركهم تناول الإفطار في قاعة ميريت غالي بالكنيسة.

وأشارت إلى أن البابا قدم الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مساهمتها في ترميم الكنيسة البطرسية وعودتها كما كانت خلال 12 يوما فقط.

الشأن الدولي:

وقالت صحيفة (الأهرام) إن وزارة الداخلية السعودية أعلنت مقتل جندى سعودى عند نقطة مراقبة حدودية مع اليمن إثر تبادل لاطلاق النار مع المتمردين الحوثيين.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة في بيان، إن الجندى قتل أمس الأول في منطقة جازان الحدودية مع اليمن في تبادل لإطلاق النار وقع تعرض موقع للجيش السعودى في جازان «لإطلاق نار كثيف ومقذوفات عسكرية عبر الحدود من عناصر حوثية تتحصن في مواقع جبلية مقابلة».

وحول الأوضاع في مملكة البحرين، أشارت الصحيفة إلى أن وزارة الداخلية البحرينية أعلنت أن مسلحين شنوا هجوما أمس على سجن في البحرين أسفر عن «هروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية» ومقتل شرطي.

وأضافت الوزارة، أن «الأجهزة الأمنية تكثف أعمال البحث والتحرى للقبض على العناصر الإرهابية وكذلك المحكومين الهاربين».

وبدورها تناولت صحيفة (الجمهورية ) الحادث الإرهابي الذي تعرض له أحد الملاهي الليلية التركية، فأشارت الصحيفة إلى أن الداخلية التركية أعلنت أمس ارتفاع حصيلة الهجوم على الملهي الليلي- الذي وقع في الساعات الأولي من العام الجديد في اسطنبول- إلى 39 قتيلا ضمنهم 16 أجنبيا- من بينهم من السعودية والمغرب ولبنان وليبيا وتونس وإسرائيل، مشيرة إلى أنها لازالت تبحث عن منفذ الهجوم الذي تنكر في زي «بابا نويل».

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن الهجوم نفذه شخص واحد ليس أكثر وأنه دخل النادي وأطلق النار على رواده، مشيرا إلى أنه خرج من الملهي الليلي بعد ارتدائه ملابس مختلفة.

وفي سياق آخر، اهتمت الصحيفة بالخطاب السنوي الذي وجهته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس إلى الشعب الألماني وشعوب الدول الأخري، وصفت فيه العام الماضي 2016 بأنه عام التجارب القاسية. وقالت: إن أصعب اختبار مما لا شك فيه الإرهاب والذي يشغل بلادنا لسنوات عديدة ولكن لم ينتصر علينا بل نحن انتصرنا عليه.

ومن جانبها، تناولت صحيفة (الأخبار) تطورات الأوضاع في غزة، فأشارت إلى أن 11 من أنصار حركة «فتح» الفلسطينية أصيبوا في شجار بين مؤيدي الرئيس محمود عباس (أبومازن) والقيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، في مدينة غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن الطرفين حاول كل منهما اعتلاء نصب الجندي المجهول في إشارة للسيطرة على الحفل، الأمر الذي تطور إلى شجار عنيف استخدمت فيه العصي والمفرقعات النارية.

وقال الدكتور ايمن السحباني رئيس قسم الاستقبال في مجمع الشفاء الطبي بغزة إن الإصابات التي وصلت إلى مجمع الشفاء جروح قطعية، واصفا حالتهم بالطفيفة. من جانبه، دعا عباس أمس إلى أن يكون عام 2017 عام الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.

وفي سياق آخر، تناولت الصحيفة أحداث العنف في العراق، فقالت إن ٢٩ شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 54 آخرين أمس في تفجيرين انتحاريين ضربا سوقا مزدحما وسط العاصمة العراقية بغداد، وتبناهما تنظيم (داعش) الذي تكبد مزيدا من الخسائر في الموصل شمالي البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية عراقية، قولها «إن انفجارا هز، سوق السنك التجاري أعقبه تفجير استهدف المسعفين وأفراد الانقاذ الذين هرعوا إلى الموقع.. وأعلن داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في آخر أيام عام 2016، وجاء بعد يومين على إعلان السلطات العراقية انطلاق المرحلة الثانية من عملية استعادة الموصل من قبضة التنظيم المتشدد».