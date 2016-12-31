السيناتور «ماكين»: على موسكو أن تدفع ثمن التسلل الإلكتروني

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واشنطن – قال السيناتور الأمريكي الجمهوري جون مكين، إن روسيا يجب أن تدفع ثمن الهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة، مشيرا إلى إمكانية فرض عقوبات كثيرة بما في ذلك على المؤسسات المالية.

وحدد مكين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جلسة استماع يوم الخميس لمناقشة التهديدات الإلكترونية الخارجية.

وقال مكين في مقابلة مع محطة تلفزيونية أوكرانية خلال زيارة إلى كييف: “عندما تهاجم دولة… فهذا عمل من أعمال الحرب”.

وأضاف بحسب «الفرنسية»: “لذلك علينا التأكد من أن هناك ثمنا سيدفع ومن ثم يمكننا ربما إقناع الروس بوقف مثل هذه الهجمات على أسس الديمقراطية”.

ويعتبر الجمهوري “مكين” من صقور الحزب الجمهوري الأمريكي، وخاض انتخابات الرئاسة الأمريكية عام ،2008 ولكنه خسر أمام الرئيس الأمريكي باراك أوباما.