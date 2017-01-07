الشاعر قاسم حداد يفوز بجائزة أبو القاسم الشابي للإبداع الأدبي

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تونس- فاز الشاعر البحريني قاسم حداد، بجائزة أبو القاسم الشابي للإبداع الأدبي التي عادت هذا العام للساحة الثقافية في تونس بعد توقفها منذ 2011.

تنافس على الجائزة 111 عملا من 13 دولة عربية وفاز بها حداد (68 عاما) عن ديوانه “أيها الفحم يا سيدي” الصادر في 2015 عن دار مسعى للنشر والتوزيع. وتسلم الجائزة نيابة عنه السفير البحريني في تونس.

وتمنح الجائزة – التي تحمل اسم أحد أشهر شعراء تونس – مؤسسة البنك التونسي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وتهدف إلى الاحتفاء بالأعمال الأدبية للمبدعين التونسيين والعرب، وفقا لوكالة «رويترز».

وقال محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية التونسية في كلمة بحفل إعلان وتسليم الجائزة يوم الجمعة “إعادة إحياء هذه الجائزة يفعل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويساهم في دعم جهود المبدعين التونسيين والعرب. سعيد باستعادة الجائزة لسالف إشعاعها وبريقها.”

من أبرز الفائزين بها في السابق من تونس سمير العيادي وفرج الحوار ومحمد الغزي ورضوان الكوني والمنصف الوهايبي ويوسف رزوقة وبوراوي عجينة ومن خارجها السورية هيفاء بيطار والمصري علاء عبد الهادي والعراقي علي بدر والأردنية سميحة خريس.