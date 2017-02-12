الشاعر مؤمن سمير يتحاور مع فكرة اللعنة

رؤية

القاهرة- صدر حديثا ديوانان جديدان للشاعر المصري مؤمن سمير، هما “حيِّزٌ للإثم” و”إغفاءة الحطاب الأعمى”. في الديوان الأول يلعب مع فكرة الأنثى الخالقة والربة الأولى حيث يكون قاتلها وقتيلها الأزلي، وفي الديوان الثاني يتحاور مع فكرة اللعنة وتجلياتها على الأرواح والتواريخ الشخصية.

يقول في قصيدة “إشارات صعود الساحرة” من الديوان الأول:

رغم أنني أكرهُ الشيطانَ من كلِ قلبي ، بقرونِهِ الناريةِ والذَيْلِ المجدولِ .. أظافرهِ القذرةِ …. اختارني دون بناتِ القريةِ بلا استئذانٍ ليبني بحورَهُ وسماءَهُ ويُمَهِّدَ طرقاً يزينها كلَ صباحٍ بالدمِ ، إلا أنني أضبطُ نفسي أرفُّ مرتعشةً وأنا أقَدِّرُهُ ، هو الوحيدُ الذي أَحبَّني حتى النهايةِ ….. وداعاً يا هذهِ الحياةِ التي لم تشربني كُلِّي وكنتِ قاسيةً عليَّ أكثر من ردعكِ للأنبياءِ الكَذَبَةِ والمرابينَ والأوبئةِ …. لن تكون النارُ برداً وسلاماً لكنها قد تطهرني .. منكم وتجلوني للريحِ ………….. إيلي إيلي لِمَا شَبَقْتَنِي.

ويقول في قصيدة “بعيداً عن الزوابع ” من الديوان الثاني:

أحيِّيكَ أيها الكبيرُ .. كلما تُتْقِنُ تصديرَ الكراهيةِ لظِلِّي كلَ صباحٍ .. تُبَيِّتُها في حَوْضكَ ، صديقُ الأسوارِ العاليةِ .. الذي يَتَّسِعُ كلما مَرَّت عليهِ الجيوشُ والغَيْمَاتُ والبراكينُ الهاربةُ من رَبِّها .. تَحُطُّ من هوائي الذي ماعادَ يعدو إلا تحتَ حفرةِ الأبِ وأنيابِ أمي ، الواسعةِ .. وتحرقهُ وسطَ البخورِ والطبولِ المشدودةِ لآخرِ قطرةٍ في ذكرياتِها .. سبق وأن صدرت لمؤمن سمير إحدى عشرة مجموعة شعرية وكتب أخرى في المسرح والنقد.