الشاعر ياروسلاف سيفرت.. لا شيء غير الحب يبقى

رؤية- شيرين صبحي

“شاهدت في الظلام ضحكة امرأة وشعرا.. طافيا في الهواء، ذلك هو قدري“..

يوصف الشاعر ياروسلاف سيفرت، بأنه عميد الشعر التشيكي، وهو الذي أحب الحياة، فكان شاعرا للحب؛ حب الإنسانية، المرأة، الأصدقاء، الشعب، الطبيعة، حب العدالة والحقيقة.

“علمتني الحياة، منذ زمن طويل/ أن أجمل الأشياء/ التي يمكنها منحنا إيها: الموسيقى والشعر/ إن استثنينا الحب بالطبع”.

ولد ياروسلاف في 23 سبتمبر 1901 في حي جيجكوف بمدينة براغ، لأم كاثوليكية متحمسة، وأب مناضل اشتراكي، لكنه عانى الفقر مع عائلته مثل جميع كل سكان الأحياء العمالية في تلك المدينة، حيث عاش سنواته الأولى تحت الامبراطورية النمساوية المجرية.

كان لهذه النشأة دور كبير في تشكيله الاجتماعي، إنه عالم الطبقة العاملة ومعاناة البؤس والخطيئة والمراقص الشعبية والحانات، التي لم تنفي الصفات النبيلة كالأصالة والوفاء والصدق.‏

“ذات يوم، أسندت وجهي، على حجر حائط قديم، في ناحية ما، فوق باحة قلعتها، حين سمعت فجأة، هديراً كئيباً، إنه رعد القرون الغابرة لكن صفائح الجبل الأبيض الفاترة والحنونة، همست بحنان في أذني :أمض ستكون مسحوراً، غن! لديك من يستمع إليك لكن لا تكذب!”.

ترك ياروسلاف دراسته الثانوية قبل حصوله على البكالوريا، ليخصص وقته للشعر والثورة الاشتراكية التي هزت العالم بعد ميلادها من رحم الحرب العالمية الأولى..‏ “في المدرسة، كنت أحب اللاتينية، كنا نقرأ فرجيل، ترن في رأسي إيقاعات، الشعراء الرومان، بدأت بدوري أكتب الأشعار”.‏

شارك ياروسلاف لمدة قصيرة في الحركة الفوضوية، ثم نشر أولى قصائده وهو في في الثامنة عشرة من عمره، في صحيفة «حق الشعب».

بعد عام انحاز إلى تشكيل المجموعة الطليعية «ديفيتسيل» التي أعطت لنفسها هدف «النضال من أجل حياة جديدة» ، وكان من بين أعضائها ، فنانون وشعراء وكتاب ورسامون مثلوا جميعاً ذلك الجيل الكبير الذي أسس لحداثة كبيرة في الأدب التشكيلي الحديث.‏

في عام 1921 نشر أول دواوينه «مدينة الدموع»، يومها كان يعتبر نفسه شاعرا بروليتاريا، ثم أصدر أربع مجموعات شعرية هي «لا شيء غير الحب، موجات، العندليب يغني بشكل سيئ، وحمامة البريد»، ثم كتب مذكرات عن مرحلة الطفولة والشباب «النجوم فوق حديقة الجنة» ولم يكن تجاوز الثامنة والعشرين من عمره.

لازمت الشاعر طوال حياته صفتين هما الشجاعة وحرية الروح. وأثناء الاحتلال الألماني، سخر الشاعر قلمه لخدمة الوعي الوطني، واستدعى شجاعة الأجيال السابقة ليعطي الشعب الأمل ويحرضه على الفخر بتاريخه.

وتحضر مدينة براغ بقوة في أشعار ياروسلاف؛ أرصفتها وأمطارها وجدرانها ونهارها ولياليها.. “براغ في القلب الذي لم يرها إلا مرة واحدة، على الأقل يصدح اسمها إلى الأبد، هي نفسها أغنية منسوجة بالزمن نعشقها ، فلتصدح كنت ما أزال سعيداً ، أحلامي الأولى لمعة كصحون طائرة، فوق سطوحها ثم اختفت، وحده الله يعلم أين يومها كنت شابا”.‏

وكان ياروسلاف يتميز بأنه شاعر مرح قريب من التراث الشعبي، يتمتع بطفولة عذبة، تتخلل أكثر أشعاره حزنا. وقد وصفه صديقه رومان جاكوبسون، بأنه “وصل إلى امتلاك مدهش للتقليد الشفهي والكتابي، للشعر التشيكي، كما وصل إلى أقصى إغراءات الطليعية، بالمعنى الأسمى للكلمة“.

يقول اسكندر حبش أن ياروسلاف عمل كثيراً في دواوينه- في الثلاثينيات على الشكل الصافي والبسيط للأغنية كما على القوافي العليمة أو الاكزوتيكية التي لم تكن مستعملة كثيراً في الشعر التشيكي ، في تلك الفترة، كانت موضوعات قصائده، تتمحور حول ثيمات أساسية ، والكلمة المفتاح هي الحب : حب المرأة، الوالدين، براغ ووطنه الذي كان في «خطر الموت» حين صدرت مجموعته الأخيرة «أن تكون شاعرا».

استطاع ياروسلاف أن يعبر جيداً عن مشاعر الناس، ويصور بعمق عوالمهم، وقد وجد فيه الناس ضالتهم منذ مجموعته الأولى «مدينة الدموع».

في قصيدته “تقرير عن هدم بيت” يقول:

وهلة بدا البيت كأنه يرغب في الركوع

ليطلب الرحمة،

لكن الأدراج البيضاء المؤدية الى السقيفة

التي قادتني، في ما مضى، بدرابزينها

الى الباب المحبوب

انهارت لتوها

كلوح الوصايا المهشم

اعترت رجفة خفيفة

بئر طفولتي

المهملة في زاوية

التي تشبه قيثارة منخورة بلا أوتار

قبل ان تختفي خلف غمامة سوداء

بسرعة أضرم انفجار الذكريات

السريعة الاشتعال

كأنها مخصبة بالوقود، اشتعلت كمصباح

وركضت معي

لترافق هروبي.

على بعد خطوات من هنا، كان، في الماضي،

نزل بيزوفكا حيث نذهب للرقص

فوق باب المدخل، كانت هناك ستارة قرمزية

ذات تخاريم مذهبة

وحول الأعمدة، زهور من ورق

احيانا، تعزف الفرقة الموسيقية، ألحانا في الحديقة

إذ ذاك، نسمع، احيانا، النغم من بعيد

حتى وإن كانت النوافذ مغلقة

كل ذلك انتهى من زمن طويل

حمله الشيطان

لكن، ولسعادتنا، لم يتوقف زمن الرقص

إذ لا تزال تصدح الأغنية

أنتِ أيضا، يا حبي، ابقي معي

وابتسمي

ابتسمي لي دائما

حتى أموت

أكبر شاعر وجداني

كتب ياروسلاف 25 ديوانا، كما كتب مذكراته بعنوان “كلّ جمال العالم”، مقص الرقابة. وفي عام 1984 منحته الأكاديمية السويدية جائزة نوبل وهو ما رآه البعض تكريم لجيل طويل من أولئك الكبار في الشعر التشيكي الحديث، وكان ياروسلاف الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة بينهم، بينما اعتبر آخرون أن للجائزة بعد سياسي خاصة أن الشاعر كان حاضرا في جميع الأزمات التي مرت على بلاده منذ الستينات.

جاء في حيثيات منح الشاعر الجائزة أنه «أكبر شاعر وجداني خلال ألف سنة في الأدب التشيكي»، كما أنه «معلم كبير من معلمي الشعر العالمي» كذلك هو «إنسان، وطوال حياته، بقي مناضلاً شجاعاً، لا يكل، دفاعا عن حرية الإنسان من أجل حرية شعبه».

“لديّ نافذة

يدلف منها نهار ربيعي عائم

مثل قارب ذي راية حمراء، سابح علي صفحة النهر،

ولديّ كلب

له عينان إنسيّتان

ولديّ دفتر أزرق

مدوّنة فيه

أسماء ثلاث وثلاثين صبيّة.

…

ذلك يجعلني لا أنسي

صندوق تلميع الأحذية الفارغ

والمزهرية الحزينة الناشفة علي حافّة النافذة

والزهرة في عروتي

والدموع في عينيّ”.

رحل ياروسلاف في مدينته التي لم يغادرها براغ، في مثل هذا اليوم 10 يناير عام 1986 عن 84 عاما، تاركا خلفه إرثا شعريا يعيش بيننا حتى يومنا هذا.

“مولودة من طنين القفير، ومن رائحة الزهور، شقيقة العسل الصغرى، المستحمّة ساعاتٍ في العسل، المرفوعة من حَمّام الضوع ذاك، بأيدي الملائكة، وفي شهر العشق، ينسج النحل ثنايا أثوابها، وعندما ينهار رجل ميّت، أمام أقدامها، مثل لائذ إلي قطار من الظلال السوداء، عندها تمشّط الشمعةُ عُرفها، وعلي امتداد جسدها الشمعي، تنزلق دمعة محمرّة:، تعال معي، أيها المغادر العزيز، فراشك ينتظرك هاهنا”.