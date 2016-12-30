الشاهد: زيارة ميركل لتونس إشارة مهمة

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تونس – وصف رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد الجمعة، زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبلاده خلال يناير (كانون الثاني) المقبل بأنها “إشارة مهمة”.



وقال الشاهد في مقابلة أجريت معه تنشر كاملة ،غداً السبت،”سنفعل كل شيء للحفاظ على علاقاتنا التاريخية مع ألمانيا بغض النظر عن المساعدات المهمة”.

وتعليقاً على هجوم الدهس فى برلين ومنفذه المشتبه فيه أنيس العمري، أشار رئيس الحكومة التونسية إلى أن “العمري لا يمثل الشعب التونسي، الذي صنع ثورة ونحن نعول على الشعب الألماني على أن يميز ذلك، كما نعمل نحن على شرح ذلك للشريك الألماني”.