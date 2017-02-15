الشاهد: منفذ هجوم برلين «أنيس العماري» لا يمثل تونس

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تونس – قال رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد، اليوم الأربعاء، إن زيارته إلى ألمانيا تندرج في إطار دعم العلاقات بين البلدين الصديقين ؛ لاسيما في ظل ما خلفه الهجوم الإرهابي الذي استهدف العاصمة الألمانية برلين في ديسمبر 2016 من قلق لدى الرأي العام الألماني.

ونقلت «وكالة الأنباء التونسية» عن الشاهد قوله “إنه تمكن من إقناع الرأي العام عبر الصحافة الألمانية ومحادثاته مع عدد من كبار المسؤولين الألمان أن أنيس العامرى منفذ العملية الإرهابية لا يمثل تونس وأن ما حدث يجب ألا يؤثر على سير العلاقات بين البلدين”.

وأوضح الشاهد أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية وأن تونس كانت ضحيته فى العديد من المناسبات، مشيرا إلى أن لقاءه بوزير الداخلية الألمانى ركز على تكثيف التعاون والتنسيق الأمنى بين الجانبين فى مسألة الإرهاب.

وأبرز رئيس وزراء تونس حرصه على تنشيط السياحة فى تونس وعودة توافد السياح الألمان على البلاد لاسيما فى ظل ما تم اتخاذه من إجراءات أمنية فى المنشآت السياحية إلى جانب استقرار الوضع الأمنى، معلنا فى هذا الشأن أنه سيتم رفع حالة الطوارىء فى غضون ثلاثة أشهر.

وفيما يتعلق بمسألة الهجرة، شدد الشاهد على رفض بلاده التام لإقامة مراكز للمهاجرين غير الشرعيين فى تونس.