الشرطة الألمانية تعتقل تونسي موالي لـ«داعش» خطط لهجوم إرهابي

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برلين – اعتقلت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، تونسيا يشتبه في كونه أحد المجندين لتنظيم داعش الإرهابي، وكان يقوم باستمالة مؤيدين لتنفيذ هجوم مؤيدين في ألمانيا.

وذكر ممثلو الادعاء في فرانكفورت، أنه سيتم التحقيق مع 16 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 16 و 46 عاما، بعدما داهمت الشرطة عشرات المواقع غربي البلاد.

وجرى توقيف التونسي، البالغ من العمر 36 عاما، والذي لم يعلن اسمه، في فرانكفورت، ، للاشتباه في دعمه منظمة إرهابية أجنبية.

وأشار الإدعاء الألماني، إلى أن الموقوف خطط لشن هجوم محتمل كانت في مرحلة مبكرة للغاية، كما لم يكن قد اختار أي هدف ملموس ساعة اعتقاله.

وشملت مداهمات الأربعاء 54 شقة ومتجر ومسجدا في ولايتي فرانكفورت وهيس، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

وفي عملية أخرى، اعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص عمرهم تبلغ أعمارهم 21 و31 و45 سنة، مساء الثلاثاء، في برلين، عقب الاشتباه في تخطيطهم للالتحاق بمناطق حرب”، وفق ما أفاد متحدث باسم الشرطة المحلية.

وقالت شرطة برلين، إن الموقوفين الثلاثة دأبوا على الذهاب إلى مسجد كان يزوره بانتظام التونسي أنيس العامري، منفذ الاعتداء الذي أوقع 12 قتيلا صدما، بشاحنة في 19 ديسمبر 2014 ، في سوق لعيد الميلاد ببرلين.