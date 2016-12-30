الشرطة الأمريكية تشدد الأمن تأهبًا لاحتفالات رأس السنة

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واشنطن -بدأت الشرطة الأمريكية مؤخرا في خطة لتعزيز الأمن أثناء احتفالات ليلة رأس السنة في ساحة تايمز سكوير وذلك في ضوء هجومين دمويين بشاحنات في أوروبا هذا العام.

ووفقا لما نقلت وكالة «رويترز»، من المتوقع احتشاد ما يصل إلى مليوني شخص يوم غد السبت لاستقبال العام الجديد في الساحة، وقالت السلطات، أمس الخميس، إنها ليست على علم بوجود تهديد للاحتفالات السنوية في تقاطع الطريق الشهير بمنطقة مانهاتن.

وعلى الرغم من ذلك كثف المسؤولون جهودهم للحيلولة دون وقوع هجمات على غرار هجوم في ألمانيا وآخر بفرنسا هذا العام عندما استخدم إسلاميون متشددون شاحنات في دهس حشود أثناء احتفالات فقتلوا عشرات المدنيين.

وفي مؤتمر صحفي بهدف تهدئة أي مخاوف أمنية بخصوص الاحتفالات في تايمز سكوير حيث ستنزل كرة ضخمة من الكريستال من برج إيذانا ببدء عام 2017، قال مفوض شرطة مدينة نيويورك جيمس أونيل “سيكون الناس في أمان”، وأضاف “سنقيم أحد أكثر المناسبات تأميناً في أحد أفضل المواقع حماية في العالم بأكمله بالنظر إلى كل الإمكانات التي لدينا هنا”.

وقال رئيس إدارة شرطة نيويورك كارولس جوميز إن “هجمات الشاحنات في أوروبا أخذت بعين الاعتبار عند وضع خطة تأمين نيويورك”.

وقتل 12 شخصاً وأصيب 56 آخرون في هجوم بشاحنة على سوق عيد الميلاد في برلين هذا الشهر، وفي هجوم مشابه بمدينة نيس الفرنسية صيف العام الحالي قتل 86 شخصاً وأصيب أكثر من 400 في هجوم على حشود من المحتفلين بالعيد الوطني الفرنسي.

ولتأمين ليلة رأس السنة قد يرصد قرابة مليوني زائر يتوقع أن يحتشدوا في الساعات السابقة لمنتصف الليل فرقاً من الشرطة المدججة بالسلاح وكلاباً بوليسية وطائرات هليكوبتر وإجراءات تفتيش للحقائب في قطارات الأنفاق، وسيقوم خفر السواحل وسفن تابعة للشرطة بدوريات في الممرات المائية المحيطة بمانهاتن.

وقالت الشرطة إن عناصرها ستقوم بعمليات تمشيط للفنادق والمسارح وأماكن انتظار السيارات في المنطقة وسيراقبون نقاط تفتيش لرصد أي إشعاع وأسلحة.

وذكر مسؤولون أن إدارة الشرطة في نيويورك كلفت قرابة 7 آلاف من رجال الشرطة بتأمين تايمز سكوير وباقي أنحاء المدينة غداً السبت، وستحظر المظلات والحقائب الكبيرة والكحوليات أثناء الاحتفالات كما ستغلق السلطات أجزاء من شوارع بالمدينة أمام حركة المرور.