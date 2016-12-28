الشرطة الإسبانية تعتقل متطرفين وتضبط ذخائر

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مدريد – اعتقلت السلطات الإسبانية، اليوم الأربعاء، شخصين متهمين بتمجيد الإرهاب، بحسب ما قالت الشرطة لوكالة فرانس برس، مشيرة إلى أنها عثرت خلال عملية مداهمة أعقبت الاعتقال على أربعة مخازن لبندقية وذخائر.

وأشارت وكالة “يوروبا برس” إلى أن المخازن هي لرشاش كلاشنيكوف، لكن متحدثة باسم الشرطة لم تؤكد هذه المعلومة لفرانس برس، لافتة فقط إلى ضبط المخازن وثلاثين رصاصة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن الرجلين إسبانيان، مشيرة إلى أن خمس عمليات دهم كانت جارية، خصوصا في بيت مهجور في جنوب العاصمة مدريد.

وتأتي عملية الاعتقال فيما شددت إسبانيا الإجراءات الأمنية لتجنب وقوع اعتداءات محتملة.

كما أعلنت محافظة مدريد، أمس، عن خطة تهدف إلى تأمين وسط العاصمة ليلة رأس السنة، والتي ستشمل تفتيشا فرديا وتطويقا لحي بويرتا ديل سول، حيث يحتفل المدريديون بالعام الجديد.

وقررت السلطات أيضا وضع حواجز ضخمة لتجنب هجمات باستخدام عربات كبيرة على غرار ما حدث في اعتداءي برلين ونيس.