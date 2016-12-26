الشرطة الإسرائيلية تحقق مع نتنياهو بتهمة تلقي «رشوة»

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القدس المحتلة – ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية الاثنين أن الشرطة تحقق في الأسابيع الأخيرة في قضية شبهات جنائية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وجاء الشبهات ضد نتنياهو متضمنة “تلقي الرشوة، والحصول على شيء عن طريق الخداع وفي ظروف خطيرة”، وأتضح أن الشرطة طلبت من المستشار القضائي للحكومة، منذ مدة زمنية، الانتقال من عملية تقصي الحقائق إلى التحقيق الجنائي الكامل.

وتشير تقديرات الأجهزة الأمنية إلى أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، سيعطي موافقته خلال أيام على الانتقال من عملية تقصي حقائق إلى تحقيق جنائي معلن وكامل في ملف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وذكر موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني، أن التحقيقات تركزت خلال الفترة الماضية حول قضية واحدة مركزية كشفتها الصحيفة في سبتمبر، لكن تحولا جوهريا في التحقيقات حدث خلال الأيام الأخيرة تمثل بفحص “مواد” جديدة مثيرة ضد نتنياهو، ما جعل الشرطة تحقق في قضيتين أساسيتين ضد رئيس الوزراء، وفقا لـ«سكاي نيوز».