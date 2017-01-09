الشرطة الإسرائيلية تنفي وجود خلايا نشطة لـ «داعش»

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القدس المحتلة – نفى المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفيلد، وجود أي خلايا نشطة لتنظيم داعش في إسرائيل، وذلك خلال تعليقه على هجوم الدهس في القدس الذي تسبب في مقتل 4 جنود إسرائيليين، أمس الأحد، في مقابلة حصرية على شبكة “سي.إن.إن”.

وقال روزنفيلد: “أؤكد أن الشرطة الإسرائيلية تحقق في الواقعة التي حدثت أمس، ما أدى إلى مقتل 4 جنود إسرائيليين، 3 نساء ورجل، نعلم هوية منفذ الهجوم، وهو إرهابي (28 عاماً) من حي جبل المكبر، على بعد ميل تقريباً من موقع الهجوم، وفي هذه اللحظة نركز في البحث عما إذا كان لديه صلات مع أي نوع من الجماعات الإرهابية”.

وأضاف روزنفيلد: “أستطيع التأكيد وفقاً لما نعلمه الآن، أنه نفذ الهجوم وحده، وصل إلى المنطقة واستخدم الشاحنة التي كان يقودها للاندفاع نحو هؤلاء الجنود، وكما رأينا من تسجيل كاميرات المراقبة، عاد أدراجه بالشاحنة في محاولة لقتل أكبر عدد ممكن”، وفقاً لوكالة معا الفلسطينية.

ورداً على سؤال حول تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن منفذ الهجوم كان من أنصار داعش، قال روزنفيلد “لا توجد خلايا نشطة لداعش في إسرائيل، الشرطة الإسرائيلية ومؤسسات أمنية أخرى لديها دائرات معلومات استخباراتية قوية للغاية، وتعتقل أي نوع من الإرهابيين نعلم عنهم”.

يُذكر أن الشرطة الإسرائيلية حددت هوية المشتبه به في هجوم الدهس في القدس والذي قتلته عناصر الأمن الإسرائيلي بالرصاص في موقع الهجوم، وأعلنت أن اسمه فادي قنبر(28 عاماً).

واعتقلت الشرطة 9 أشخاص على خلفية الهجوم، بينهم 5 من أفراد أسرة قنبر.