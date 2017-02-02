الشرطة الإيطالية تعتقل 9 أشخاص بتهمة سرقة أموال أوروبية

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روما- اعتقلت الشرطة الايطالية، اليوم الخميس، تسعة أشخاص بدعوى أنهم تآمروا لاختلاس مبالغ كبيرة من أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للأسر المحتاجة في منطقة كالابريا جنوب البلاد.

ويقول المحققون إن عصابة مؤلفة من 9 أشخاص تضم موظفين عموميين ورجال أعمال، واثنين من التابعين لمافيا كالابريا ندرانجيتا، حولت 1.9 مليون يورو (2 مليون دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي عن طريق ما يسمى بمؤسسة كالابريا الأخلاقية، إلى شركة خدمات مالية تسمى (كوبرفين اسبا)

وتشمل التهم الموجهة إلى المقبوض عليهم، إساءة استخدام السلطة، والفساد والاختلاس والابتزاز، وتهديد موظف عمومي بأساليب المافيا.

وضبطت الشرطة أيضاً أصولاً بنحو 2 مليون يورو، وجرت الاعتقالات في مناطق كالابريا ولاتسيو وتوسكانا وفينيتو.