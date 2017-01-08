الشرطة التركية تحدد هوية منفذ هجوم إسطنبول

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أنقرة – أعلنت الشرطة التركية، عن تمكن عناصر من تحديد هوية وجنسية الإرهابي، المتهم بتنفيذ الاعتداء المسلح على أحد الملاهي الليلية بمدينة إسطنبول، خلال احتفالات ليلة رأس السنة، والذي أودى بحياة 39 شخصًا، فضلًا عن إصابة العشرات.

ونقلت قناة “روسيا اليوم”، مساء السبت، عن الشرطة قولها – إن المهاجم هو مواطن من أوزبكستان واسمه الحقيقي عبد القادر ماشاريبوف ويلقب بـ”أبو محمد الخرساني”، فيما لم ترد أي تفاصيل أخرى.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال – الأسبوع الماضي – إن المحققين تمكنوا من تحديد هوية منفذ هجوم إسطنبول.

وكالات