الشرطة التركية تعتقل 17 شخصاً في إسطنبول بتهمة الانتماء لداعش

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أنقرة – نفذت الشرطة التركية أمس الجمعة، عمليات اعتقال لـ17 شخصاً بينهم 15 يحملون جنسيات غير تركية، خلال عمليات أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي في مدينة إسطنبول.

ووفقاً لوكالة «الأناضول» التركية، اليوم السبت، أفاد مصدر أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول، نفّذت عمليات دهم متزامنة في 7 أماكن في منطقة “زيتين بورنو”.

وأوقفت الفرق المشاركة في العمليات، مواطنين تركيين اثنين و15 أجنبياً، فيما صادرت وثائق رقمية ومكتوبة مختلفة، لم يتسن الاطلاع على فحواها.

وجاءت العملية الأمنية في إسطنبول، في إطار جهود الأمن التركي الرامية إلى الكشف عن نشاطات الإرهاب الدولي في عموم البلاد.

وقالت مصادر أمنية، للوكالة، إنه “سيتم ترحيل المشتبه بهم الأجانب إلى بلدانهم، عقب انتهاء التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

وأشارت إلى أن أحد الموقوفين متهم بتأمين السكن للقادمين إلى تركيا من الخارج، بهدف الانضمام إلى داعش الإرهابي ومساعدتهم في العبور إلى سوريا.