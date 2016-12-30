الشرطة التركية تعتقل 30 مشتبهًا لصلتهم بـ«داعش»

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أنقرة – ألقت الشرطة التركية اليوم الجمعة، القبض على 30 شخصاً يشتبه بأنهم على صلة بتنظيم داعش في إقليم أضنة بجنوب البلاد فيما تصاعدت حدة الاشتباكات بين الجنود الأتراك والتنظيم المتشدد في شمال سوريا.

وذكرت وكالة «دوجان» للأنباء أن شرطة مكافحة الإرهاب نفذت 40 مداهمة متزامنة بالمنطقة في عملية تدعمها طائرات الهليكوبتر، وأشارت إلى أن المشتبه بهم نقلوا إلى مقر شرطة أضنة بعد فحوص معتادة على الصحة.

وبدأت تركيا توغلاً عسكرياً في سوريا في 24 أغسطس (آب) دعماً لمقاتلي المعارضة السوريين في محاولة لطرد تنظيم داعش من المنطقة الحدودية، وكثيراً ما تداهم أنقرة مواقع تشتبه بأنها مخابئ للمتشددين في اسطنبول وغيرها من المدن التركية.