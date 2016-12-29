الشرطة العسكرية الروسية تبدأ مهامها في حلب

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دمشق – باشرت كتيبة من الشرطة العسكرية الروسية، أعمالها في مدينة حلب شمالي سوريا، حسبما أفادت «سكاي نيوز عربية».

وبثت وكالات الأنباء صورا لجنود روس، يقومون بإزالة الأسلحة والألغام من شرقي المدينة.

وفي وقت سابق أعلنت موسكو أن الشرطة العسكرية الروسية ستقوم بتوفير الأمن للجنود الروس العاملين في حلب، وخبراء إزالة الألغام والفرق الطبية والإنسانية في المنطقة.

وبالتوازي تستمر عمليات الجيش السوري لتمشيط ونزع المتفجرات، من الأحياء التي كانت تسيطر عليها فصائل المعارضة وتمت استعادتها مؤخرا.

ومن جهة أخرى، قال وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان إن بلاده ستدرس إمكانية إرسال مستشارين عسكريين إلى حلب “إذا لزم الأمر”.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، الثلاثاء، أن تصريحات دهقان جاءت خلال مقابلة مع قناة “روسيا اليوم” التلفزيونية الروسية.