الشيخ أحمد تركي: الأزهر لعب دورًا منفردًا لانقاذ مسلمي بورما

رؤية – سحر رمزى

أمستردام – وصف الشيخ أحمد تركى مدير إدارة التدريب بوزارة الأوقاف الهجوم على شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بالشرس، والغير منصف للدور الكبير الذى يلعبه الأزهر الشريف حاليا ، وأكد أن هناك حملة تشويه تستهدف الأزهر الشريف على آثر كلمة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، فى المؤتمر الذى احتضنه مجلس الحكماء على مدار يومى 3و4 يناير، سببها أن الأزهر الشريف هذه المرة قرر أن يتوقف عن الإدانات وأعمال الشجب ليطلق مبادرة دبلوماسية برعاية شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين ليجري حوارًا عالميًا بين ممثلي الديانات المختلفة بميانمار “بورما”، الذين يمثلون الأطراف المعنية بالصراع في ولاية راخين بميانمار والتي عقدت تحت عنوان “نحو حوار إنساني حضاري من أجل مواطني ميانمار “بورما” بالقاهرة.

وأوضح الشيخ أحمد تركى أن المؤتمر الذى عقد في القاهرة مؤخرا مؤتمر مصالحة لأطراف النزاع في ماينمار تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، لاستنقاذ مسلمي بورما من حوادث الإضطهاد في بلادهم.

وإنه تابع عن كثب هذه الفعاليات التي لم يسبق مصر ولا الأزهر إليها أي دولة أو مؤسسة علي مستوي العالم الإسلامي.

وقال لقد سمعت كلمة شيخ الأزهر وهو يتمثل صورة المصلح الحكيم. وقد جاء فيها ذكر بعض الجوانب الإنسانية للبوذية.

فقام أهل الشقاق والنفاق خاصة علي وسائل التواصل الاجتماعي بشن حملة شرسة ضد الأزهر وشيخه وشيوخه ومصر المحروسة وسوقو زوراً وبهتاناً ان شيخ الازهر يعترف ببوذا ودينه.

وأضاف تركى لقد سألني بعض الشباب عن كلمة شيخ الأزهر فكان هذا ردي،

سمعت كلمة شيخ الازهر في مؤتمر ميانمار ليس فيها أى مخالفة أو شيء يخالف العقيدة،

لو أخذت الكلمة في سياقها لن تجد فيها اَي شيء سوي مصلحة المسلمين في ميانمار،

اما إذا تعاملت مع كلمة شيخ الازهر، بأسلوب أهل النفاق والشقاق اُسلوب لا تقربو الصلاة.

وأضاف اُسلوب اجتزاء بعض الجمل من سياقها لتغيير معني الكلام عن مساره،

قد تجد مسوغا للتشنيع علي شيخ الأزهر بمالا يقصده زوراً وبهتاناً.

وأوضح تركى أن ما ورد في كلمة الطيب في ظاهره مدح للبوذية في بعض جوانبها الانسانية هذا اُسلوب ورد في السنة المطهرة. عندما امتدح رسول الله صلي الله عليه وسلم قريشاً . في حلف الفضول وكانو عبدة للأصنام.

وقال والله لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان حلفاً ما أحب ان لي به من حمر النعم ولو دعيت به في الاسلام لأجبت.

فهل هذا يعني ان رسول الله قد امتدح أهل الوثنية وعبدة الأصنام؟ ، بالطبع لا

امتدح بعض المواقف الانسانية عند قريش “عبدة الأصنام” رغم اختلاف العقيدة ورغم كفرهم بالله ورسوله.

وأكد الشيخ أحمد تركى البوذية دين وضعي باطل ولكن عندهم جانب روحي وانساني رغم كفره.

وشيخ الازهر في هذا الموقف مصلح بين طرفين ، فمن الحكمة استمالة القوم ببعض المشتركات الانسانية! علي خطي رسول الله صلي الله عليه وسلم ومسلكه مع قريش

ولا يعتقد عاقل ان شيخ الازهر يمدح عقيدة البوذية ويعترف بها.

بالطبع لا يروج هذا الادعاء الا أهل الشقاق والنفاق ومن يصطادون في الماء العكر لتعكير صفو المسلمين كما عكرو تدينهم ودينهم، وقال الشيخ أحمد تركي فى نهاية حديثه أحسنو الظن وتعلمو الحكمة من أهلها.

كان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قد دعا الشباب البورمي بكل أعراقه وأديانه من المشاركين فى مؤتمر نحو حوار إنساني حضاري من أجل ميانمار إلى بورما إلى

أن يبدؤوا فى غرس شجرة السَّلام التي تظلل مواطني راخَيْن بل مواطني بورما بأجمعهم، وأن يبدأوا في نشر ثقافة المواطنة، حتى يقْضوا على مفهوم الأقليات وما يجره هذا المفهوم من إقصاء وتهميش، ينتهي دائمًا بسفك الدماء وتشريد الأبرياء.

وقال شيخ الازهر فى كلمته بالمؤتمر، :إن حكمة البوذية والهندوسية والمسيحية والإسلام، التي تزخر بها أرضكم، تناديكم صباح مساء: لا تقتلوا، ولا تسرقوا، ولا تكذبوا، والزموا العفَّة، لا تشربوا المُسكرات، وقد تعلَّمنا في كلية أصول الدين في الأزهر الشريف، ونحن نَدْرُس حكماء الشرق أن البوذية تعاليم إنسانية وأخلاقية في المقام الأول، وأن بوذا هذا الحكيم الصامت، هو من أكبر الشخصيات في تاريخ الإنسانية، وكان من أبرز صفاته الهدوءُ والعقلانية وشِدَّة الحنان والعطف والمَودَّة، وأن كِبَار مؤرخي الأديان في العالَم يصفون تعاليمه بأنها «تعاليم الرحمة غير المتناهية»، وأن صاحبها كان وديعًا مُسالمًا غير متكِّبر ولا متشامخ، بل سهلًا لَـيِّـنًا قريبًا من الناس، وكانت وصاياه تدور على المحبَّة والإحسان للآخرين.

واضاف : علينا أن ندرك أن هذه الصورة الشائعة التي تنقلها أجهزة الإعلام: قتلًا واضطهادًا ومطاردة، لم تعد تليق بشعب له تاريخ حضاري عريق كشعب بورما، وأن هذه التفرقة بين المواطنين لن تزيد الأمر إلًّا تعقيدًا، بل إعاقة لكل طموحات التقدُّم والتنمية في هذا البلد.

و طالب الطيب شعب ميانمار بنزع فتيل الحقد والكراهية،

مؤكدا أنه لا سبيل إلى ذلك إلَّا بالتطبيق الحاسم لمبدأ المواطنة الكاملة والمساواة التامة بين أبناء الشعب الواحد بغض النظر عن الدين أو العِرق.

وأشار إلى أن مجلس حكماء المسلمين على استعداد دائم لتقديم كل أوجه التعاون والدعم من أجل ترسيخ هذه المبادئ، وتقديم تجربة بيت العائلةِ المصري، الذي يضم المسلمين والمسيحيين من شعب مصر، والذي نجح في فترة قصيرة أن يرسخ مفهوم المواطنة الكاملة والعيش المشترك.