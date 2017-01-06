الصين.. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار منجم فحم إلى 12 قتيًلا

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بيكين – أعلنت السلطات المحلية اليوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا حادث انهيار بمنجم فحم بمدينة دنغفنغ في مقاطعة خنان بوسط الصين قد ارتفعت إلى 12 قتيلا.

ووفقا لما نقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، قالت هيئة مراقبة السلامة بالمقاطعة ان الانهيار وقع في الساعة الخامسة من مساء الاربعاء بتوقيت بكين عندما كان عمال من شركة شينغيو المحدودة لتعدين الفحم ومقرها في مدينة دنغفنغ يعملون على توسيع ممر للأنابيب في المنجم ما تسبب في انفجار غازى.

وكان هناك 51 شخصا بداخل المنجم عندما وقع الانهيار تمكن 39 منهم من النجاة بحياتهم.

والمنجم بدأ العمل به بترخيص رسمى في عام 1975 بقدرة انتاج سنوية تبلغ 330 الف طن. وكان تم تعليق العمل به بشكل مؤقت في 12 ديسمبر الماضى للقيام بإجراءت لفحص السلامة واستؤنف تشغيله في 29 ديسمبر بعد الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة.