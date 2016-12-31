الصين.. الرئيس يتعهد بمزيد من الإصلاحات خلال 2017

رؤية

بكين – تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، بالقيام بالمزيد من الإصلاحات في العام الجديد، والتي ستركز بشكل كبير على الشركات المملوكة للدولة ونظم الضرائب والبرامج المالية والسياسات المتعلقة بالأراضي والحضرنة والأمن الاجتماعي والتقدم البيئي والانفتاح.

ووفقًا لوكالة أنباء «الشرق الأوسط»، أكد الرئيس الصيني، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر للمجموعة الرائدة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل، وهى الهيئة المسؤولة عن صياغة سياسات الدولة الإصلاحية، والتي وافق أمس الجمعة الذكرى الثالثة لتأسيسها- أن عام 2017 سيكون عاما هاما وحاسما بالنسبة لتعميق الإصلاحات.

وتناول المؤتمر مسيرة برنامج الإصلاحات لعام 2016 وأولويات العمل خلال العام الجديد التي، ووفقا لتقرير لوكالة الأنباء الصينية الرسمية، تتضمن قطاعات الصحة والدواء حيث سيتم تشديد الضوابط على أنظمة الموافقة على العقاقير الجديدة وتعزيز الرقابة على سلامة الإنتاج والجودة وتحسين إدارة أسعار الخدمات الطبية.