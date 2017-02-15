الصين.. السجن 15 عامًا لقيادي سابق بعد إدانته بالفساد

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كين – أصدرت محكمة في مدينة شيامن جنوب شرقي الصين، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 15 عاما بحق الرئيس السابق للجنة الحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة خبي شمالي الصين، تشو بن شون، وذلك بعد إدانته بتهم فساد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أن محكمة الشعب المتوسطة في شيامن قد أمرت أيضاً بمصادرة أصول شخصية لتشو بقيمة مليوني يوان (291545 دولار تقريباً) ومكاسب وممتلكات أخرى حصل عليها بصورة غير مشروعة.

وخلصت المحكمة إلى أن تشو استغل مناصبه خلال الفترة من عام 2000 حتى 2015 لتحقيق منافع لأشخاص آخرين في مجالات تطوير العقارات ودفع مستحقات المشروعات والموافقة على مشروعات مكافحة الحرائق والقروض المصرفية وترقيات الموظفين.

وأضافت أن تشو قد قبل رشاوى قيمتها تزيد عن 40 مليون يوان (5.8 مليون دولار) بنفسه أو من خلال عائلته، وقررت المحكمة فرض عقوبة مخففة على تشو لاعترافه بجرائمه، وإعرابه عن ندمه وتعاونه في إعادة الرشاوي.

ويأتي ذلك في إطار حملة مكافحة الفساد الموسعة التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج في عام 2012 وطالت مستويات أعلى مما كان متوقعاً.