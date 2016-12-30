الصين تحتضن معرضًا عن آثار السعودية عبر العصور

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بكين- يحتضن المتحف الوطني في بكين، معرض “طرق التجارة في الجزيرة العربية وروائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور”، في أول محطة له في آسيا بعد أن أقيم سابقا في عدة مدن أمريكية وأوروبية.

وقال وزير الثقافة الصيني لو شو جانغ إن المعرض يفتح صفحة جديدة للتعاون التراثي والثقافي بين الصين والسعودية، مشيرا إلى أن هذه أول مرة يقام مثل هذا النشاط في تاريخ التعاون بين البلدين في مجال الآثار، وأول مرة تقيم المملكة معرضا للآثار العربية في الصين.

وأشار إلى أن المعرض هو من النتائج المثمرة التي حققتها الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السعودية مطلع عام 2016، وشهدت توقيع علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومجموعة من الاتفاقيات في مجالات عدة منها الثقافية والإعلامية والتكنولوجية.

من جهته قال المسؤول السعودي إن المعرض جزء من بناء العلاقة الاستراتيجية بين بلاده والصين، ورافد للتلاقي الثقافي بين شعبي البلدين،

وأضاف أن إقامة المعرض في المتحف الوطني يمثل فرصة نادرة للجمهور الصيني للاطلاع على القطع الأثرية المميزة وتعرّف التراث الثقافي الذي يبرز الحضارات القديمة في الجزيرة العربية، وفقا لـ«الجزيرة. نت».

ويحتوي المعرض على نحو 470 قطعة أثرية من التحف المعروضة في المتحف الوطني في الرياض، ويعود تاريخ بعضها إلى العصر الحجري القديم وعصور ما قبل التاريخ مرورا بحضارات الممالك العربية المبكرة والوسطى والمتأخرة وحتى الفترة الإسلامية.

وحسب القائمين على المعرض فإنه يهدف إلى إطلاع العالم على حضارة وتاريخ الجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية من خلال كنوزها التراثية التي تجسد بعدها الحضاري، إلى جانب تعزيز التواصل الثقافي بين شعوب العالم.

يذكر أن معرض التراث السعودي سيمكث في متحف الصين الوطني لثلاثة أشهر، ثم يواصل جولته الآسيوية لتشمل كوريا الجنوبية واليابان، وذلك بعد أن أقيم سابقا في أربع دول أوروبية وخمس مدن في الولايات المتحدة، إضافة إلى محطته الداخلية في مركز الملك عبد العزيز الثقافي.