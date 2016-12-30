الصين تحظر تجارة العاج نهائيًا أواخر2017

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بكين – أعلنت الصين أنها ستحظر تجارة العاج نهائيا بنهاية عام 2017، وذكر بيان مجلس الدولة (مجلس الوزراء) ،اليوم الجمعة، أن العام المقبل سيشهد اتخاذ خطوات تدريجية لسريان الحظر النهائى لتلك التجارة فى جميع أماكن صناعة العاج والأسواق التى تتعامل فى المنتجات العاجية، مشيراً إلى أن أولى الخطوات ستسرى المفعول 31 مارس، من أجل تعزيز حماية الفيلة وقمع تجارة العاج غير الشرعية.

وأضاف أن السلطات المسئولة عن التجارة والصناعة ستوقف تماما تسجيل أو إعطاء الموافقات الإدارية لأى شركة أو ورشة تتعامل فى مجالات صناعة أو تجارة العاج.

وكانت الصين أكدت العام الماضى أنها تتبع سياسة عدم التسامح تجاه تجارة العاج غير المشروعة وتحارب بكل قوة تهريب العاج وجميع الأنشطة التجارية غير القانونية من خلال الحرص على تطبيق القوانين وسن التشريعات المتعلقة بذلك.

يذكر أن المنحوتات العاجية ومبيعاتها تعد شرعية حتى الآن فى الصين إذا كانت نشاطاتها متوافقة مع لوائح محددة، ولا بد لواردات العاج ومنتجاتها من الحصول على رخصة من مصلحة الدولة للغابات.

(وكالات)