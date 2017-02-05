الصين تعاقب 11 مسؤولًا لمقتل 18 شخصًا بسبب الإهمال

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بكين – عاقبت حكومة منطقة نينغشيا الواقعة في شمال الصين 11 مسؤولا بسبب تقصيرهم في أداء واجبهم بعد حريق شب في حافلة مما أدى إلى مقتل 18 شخصا في مدينة ينتشوان عاصمة الإقليم العام الماضي.

وأُعدم في ديسمبر كانون الأول ما يونغبينغ الذي أُنحي عليه باللوم في إشعال الحريق . وقال حساب رسمي لجرائمه إن ما أشعل النار في كيسين من البلاستيك معبأين بالبنزين في الحافلة بعد خلاف شخصي في العمل.

وفي بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء السبت نشرته هيئة مكافحة الفساد التابعة للحزب الشيوعي الحاكم قالت حكومة نينغشيا إن الحريق كشف عدم الإحساس بالمسؤولية لدى مسؤولين معينين.

وأضافت أنه تم تجاهل تحذيرات من احتمال تنفيذ ما عملا متطرفا ولم تُتخذ خطوات لمنعه من إشعال الحريق.

وقالت الحكومة إن اثنين من المسؤولين الذين عوقبوا بسبب التقصير سُلموا بالفعل للسلطات لمحاكمتهما من بينهم ضابط شرطة كبير في ينتشوان في حين تم توقيع عقوبات إدارية على الآخرين، وفقًا لـ «رويترز».