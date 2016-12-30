الصين تنصح أمريكا وروسيا بتسوية خلافتهما وديًا

رؤية

بكين – حثت الصين، الولايات المتحدة وروسيا على تسوية الخلافات بينهما بطريقة ملائمة من خلال المفاوضات الودية، وذلك فى رد فعل لها على إعلان واشنطن أمس فرض عقوبات صارمة على عدد من المؤسسات الروسية وطرد 35 مسئولا روسيا بعد أن اتهمتهم بالقيام بالتجسس على البلاد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ تعليقا على التكهنات بشأن التحسن المحتمل للعلاقات الأمريكية الروسية عقب تولى الرئيس الامريكى المنتخب دونالد ترامب لمهامه فى شهر يناير المقبل أن الصين تتوقع تطورا سلسا للعلاقات بين البلدين نظرا للمسئوليات الضخمة التى يضطلعان بها نحو تعزيز السلام والتنمية فى العالم.

وأكدت المتحدثة رغبة الصين فى تعميق التبادلات مع الولايات المتحدة وروسيا ومواجهة التحديات العالمية معا بشكل مشترك، وقالت أن تعزيز التعاون بينهم يخدم مصالحهم الجوهرية.

ونوهت بما أعرب عنه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من تقدير للشراكة الصينية الروسية، خلال مؤتمره الصحفى السنوى مؤخرا، مؤكدة اهتمام بكين بالعمل مع موسكو لتقوية شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وحماية السلام والاستقرار والأمن العالمى.

(وكالات)