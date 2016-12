الضحك.. سر الزواج الطويل السعيد للملكة إليزابيث

رؤية

لندن – سر الزواج الطويل والسعيد للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وزوجها الأمير فيليب هو الضحك، وذلك طبقا لما قالته صوفي كونتيسة وسكس في الفيلم الوثائقي الجديد ” When Phillip Met Prince Philip: 60 Years of The Duke of Edinburgh’s Award“، والذي أنتج احتفالا بمرور 60 عام على تأسيس جائزة دوق إدنبره.

صوفي كونتيسة وسكس وهي زوجة الأمير إدوارد الابن الأصغر لملكة بريطانيا وزوجها، تحدثت في الفيلم الوثائقي الجديد مع فيليب سكوفيلد عن سر الزواج السعيد لملكة بريطانيا وقالت: “لا أعتقد أنها (الملكة) كانت لتجد من هو أفضل منه”، وأضافت قائلة: “كلاهما يمكنه أن يجعل الآخر يضحك وهو كما تعلم، نصف المعركة (عندما يتعلق الأمر بالفوز بقلب شخص ما)، أليس كذلك؟”، “إنه شريك حياة رائع لها”.

الأمير فيليب اشتهر كثيرا بطبيعته المرحة والمحبة للمزاح، ولقد بدا هذا واضحا أثناء ظهوره في البرنامج الوثائقي الجديد، حيث شوهد أثناء مشاركته في إحدى الفاعليات الجديدة وهو يقول لفيليب سكوفيلد مازحا: “ستشاهد الآن واحد من أكثر الرجال خبرة في العالم في مجال إزاحة الستار عن اللوحات التذكارية”.

الأمير فيليب وهو يمت بصلة قرابة بعيدة للعائلة المالكة البريطانية، قابل الملكة إليزابيث الثانية للمرة الأولى في الكلية البحرية الملكية في مدينة دارتموث في مقاطعة ديفون في عام 1939، ولقد كان الأمير فيليب وقتها شاب وسيم أشقر الشعر في الثامنة عشر من عمره، وكانت الملكة إليزابيث آنذاك مازالت أميرة وتبلغ من العمر 13 عام، ولقد قيل إن ملكة بريطانيا المستقبلية قد وقعت في حب الأمير فيليب في مقابلتهما الأولى، وذلك بعد أن لفت الأمير فيليب نظرها إليه بوسامته وشخصيته المرحة بعد أن قام بمحاولة إضحاكها عن طريق القفز عبر شبكات التنس، وذلك طبقا لما قاله المؤرخ الملكي الرسمي سير جون ويلر بينيت.

يشار إلى أن الأمير فيليب والملكة إليزابيث تزوجا في عام 1947.

الفيلم الوثائقي الجديد يستعرض أيضا مجموعة من الصور النادرة للأمير فيليب خلال مرحلة الشباب، بالإضافة إلى مقطع فيديو منزلي يظهر فيه الأمير فيليب وزوجته ملكة بريطانيا وهما يلعبان مع أطفالهما، كما تحدث أيضا عن الطبيعة النشطة والمفعمة بالحيوية لدوق إدنبره والذي قام بأكثر من 200 مهمة رسمية في عام 2016 فقط بالرغم من سنوات عمره 95.