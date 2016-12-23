الطائرات الحربية المصرية تقصف بؤراً للإرهابيين جنوب الشيخ زويد

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القاهرة – أكدت مصادر أمنية مصرية اليوم الجمعة، أن الطائرات الحربية قصفت بؤراً إرهابية جنوب مركز الشيخ زويد ، فيما رجّحت المصادر سقوط قتلى من عناصر المسلحين، كما نفذت تشكيلات قوات شرطة شمال سيناء حملات أمنية متعددة التخصصات، في مناطق العريش وبئر العبدوالحسنة ونخل ورمانة.

على جانب آخر، قالت مصادر أن حملة أمنية تمشيطية مُكبرة أسفرت عن ضبط 24 محكوماً عليهم بإجمالي 36 حكماً، و12 غرامة، و2 مخالفة، مشيراً إلى أن مباحث قسم شرطة أول العريش ضبطت المدعو «س ع إ»، 55 عاماً، مقيم بحى أبي صقل، وبحوزته 2 كيس كبير الحجم يحتوي على نبات البانجو المخدر، بإجمالي وزن نحو 10 كيلو جرام، وهاتف محمول.

وأضاف «المصدر» أنه في مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط 38 محكوماً عليهم، وفي مجال ضبط قضايا التموين تم ضبط 5 قضايا مختلفة، لافتاً إلى أن ضباط قسم المرافق ضبطوا 30 مخالفة متنوعة.

وذكر «المصدر» أن الإدارة العامة للمرور بالمحافظة ضبطت 154 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.