الطبيعة تغضب على «ترامب».. إعصار مخيف يضرب «لويزيانا»

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واشنطن – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، مقطع فيديو مرعب، يظهر الإعصار المخيف الذي اجتاح نيو آورليانز والمناطق المحيطة بها في ولاية لويزيانا، أمس الثلاثاء.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الأمريكية ووسائل إعلام محلية إن إعصارا اجتاح نيو أورليانز والمناطق المحيطة بها فى ولاية لويزيانا، فأصاب 11 شخصا على الأقل وسبب أضرارا جسيمة بالمنازل والشركات.

وقال الموقع الإلكترونى للهيئة إن العاصفة اجتاحت نيو أورليانز فى حوالى الساعة الثانية مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وأضاف أن تقارير وردت عن تدمير عدد من المبانى والمنازل فى المدينة وفى ضاحية باتون روج.