«الطعام الحلال» يكلف المسلمين 2000 إسترليني إضافيا في بريطانيا

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لندن- يواجه المسلمون فى الغرب الكثير من التحديات خاصة فى ما يتعلق بأسلوب الحياة ولا سيما النظام الغذائى لهم، ورغم تزايد وانتشار الأماكن التى تبيع اللحوم الحلال، والطعام الذى لا يحتوى على أية مكونات محظورة فى الإسلام، إلا إنهم وفقًا لدراسة جديدًا يواجهون تحديًا آخر على الصعيد المالى.

وحسب دراسة جديدة أجراها موقع “VoucherCodesPro” فإن من يتبع نظامًا غذائيًا يعتمد على الطعام الحلال ينفق سنويًا 2000 جنيه استرلينى أكثر من غيره، وكذلك الأشخاص النباتيين وغير النباتيين الذين يتبعون نظامًا غذائيًا خاليًا من الجلوتين وأى شخص لديه احتياجات غذائية خاصة.

وحسب موقع مترو البريطانى فإن الباحثون أجروا هذه الدراسة على 2197 بريطانيًا مع متطلبات غذائية متنوعة ووجدوا أن الحاجة إلى دفع أكثر من المعتاد يؤثر بشكل سلبى خطير على وجباتهم الغذائية.