«الطيب»: الأزهر كوَّن العقلية المصرية المؤمنة بالتعايش ورفض العنف

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القاهرة – قال الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر ، إن الأزهر كوَّن العقلية المصرية المنفتحة التي تؤمن بالتعايش المجتمعي، وترفض أفكار العنف والتطرف، وإنه يعلم طلابه أن الإسلام لا يتصادم مع الشرائع السماوية الأخرى.

جاء ذلك في بيان لشيخ الأزهر عقب استقباله، الإثنين، وفد شباب الدبلوماسيين الدارسين بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية، ودعا الإمام الأكبر شباب الدبلوماسيين إلى الاطلاع على التراث الإسلامي؛ لأنه يمثل حصانة فكرية لمن يفهمه فهمًا صحيحًا.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر، أن الدبلوماسيين يجب أن يعوا أهمية استغلال القوة الناعمة التي يمثلها الأزهر لمصر في الخارج للتأثير على السياسة العالمية، مشيرًا إلى انفتاح الأزهر مع العالم، ومده جسور الحوار مع قادة الأديان لترسيخ السلام والأمن العالمي وتصحيح الصورة المغلوطة التي صدرها الإرهاب عن الإسلام، لافتًا إلى أن مرصد الأزهر باللغات الأجنبية يبذل جهودًا كبيرة في رصد الفتاوى المتطرفة التي تبثها التنظيمات الإرهابية ويرد عليها بعدة لغات.

وطرح أعضاء وفد شباب الدبلوماسيين بعض الأسئلة حول القضايا المثارة على فضيلة الإمام الأكبر الذي رحب بها وأجاب عنها وسط إشادة وتقدير بجهود الأزهر ودور فضيلة الإمام الأكبر في إرساء السلام العالمي ومواجهة الفكر المغلوط وكافة التيارات الفكرية المتطرفة، وفقا لـ«المصري اليوم».