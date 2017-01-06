الظواهري «يُكذَب» البغدادي ويضع ضرب أمريكا في الأولوية

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كابول – اتهم زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، في رسالة صوتية بثت على الإنترنت، الخميس، زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي بـ”الكذب” و”الافتراء” على القاعدة لتشويه صورتها، مؤكدا أن الأولوية يجب أن تكون لضرب أمريكا.

وقال الظواهري في رسالته عنوانها “رسالتنا لأمتنا: لغير الله لن نركع” إن “هناك حملة تشويه وتخويف وتنفير، وكان ممن شارك في هذه الحملة للأسف كذابو إبراهيم البدري (أبوبكر البغدادي)”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

ووجه زعيم القاعدة دعوة إلى من وصفهم بـ”مجاهدي أمتنا” لأن يجعلوا أميركا وحلفائها “أولويتهم”، مع مراعاة ظروف “كل ساحة جهادية”.

وأكد أن تنظيمه يدعو إلى “رفض كل معاهدة أو اتفاقية أو قرار دولي يمنح (الكفار) حق الاستيلاء على ديار المسلمين. كاستيلاء إسرائيل على فلسطين واستيلاء روسيا على وسط آسيا والقوقاز واستيلاء الهند على كشمير واستيلاء إسبانيا على سبتة ومليلية واستيلاء الصين على تركستان الشرقية”.

كما شدد على ضرورة “الامتناع عن إيذاء المسلمين وكل من تحرم الشريعة العدوان عليهم بتفجير أو قتل أو خطف أو إتلاف مال أو ممتلكات”.

ودعا أيضا إلى “الانتصار للمظلومين والمستضعفين مسلمين أو كافرين ممن ظلمهم واعتدى عليهم، وتأييد وتشجيع كل من يساندهم ولو كان من غير المسلمين”.

ومنذ مقتل مؤسس التنظيم، أسامة بن لادن، في عملية للقوات الخاصة الأميركية في باكستان في 2011، وجد تنظيم القاعدة نفسه مضطرا للتأقلم مع غياب زعيمه وصعود نجم تنظيم داعش، الذي بات يتصدر التهديد المتشدد في العالم.

وفي حين اقتصر نشاط تنظيم القاعدة خلال الأعوام الماضية على هجمات دولية محدودة وتعزيز نفوذه في بعض أرجاء اليمن وسوريا، حقق غريمه مكاسب ميدانية واسعة وتبنى هجمات دامية في دول عدة.