العائدون من خلافة الرعب.. دواعش أوروبا بين السجن والإرهاب

تقرير – أحمد عبدالصبور

العائد من الجحيم، تجربة مقززة، كنا مخدوعين، خلافة الرعب، هكذا كانت كلمات العائدين من صفوف تنظيم داعش الإرهابي إلي بلادهم في أوروبا بعد تجربة عنيفة في صفوف خلافة الرعب.

دواعش أوروبا

جيل دي كيرشوف المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب، قدم منذ أيام تقريرا لوزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي، حول المقاتلين الأوروبيين في صفوف داعش، الذين فروا وعادو إلي أوطانهم، وتشير التقديرات إلى أن عددهم أكثر من 5 آلاف شخص، بعضهم قتل في المعارك في سوريا والعراق، وبعضهم ما زال يقاتل، بينما عاد قرابة 1750 منهم إلى بلادهم، وفقا لتقرير قدمه جيل دي كيرشوف إلى الوزراء في الاتحاد الأوروبي.

وقال كيرشوف في تصريحات صحفية أن التهديدات في أوروبا حاليا هي أكثر تعقيدا وتنوعا مما كانت عليه من قبل وخاصة في أعقاب الهجمات التي وقعت في باريس وبروكسل وغيرهما وأتوقع أن تزداد التهديدات خلال الأشهر المقبلة وخاصة في أعقاب ما حدث في الموصل بالعراق والرقة في سوريا وبالتأكيد فإن انهيار تنظيم داعش سيكون له تأثير على أوروبا ودول أخرى وربما ستتدفق موجات من المقاتلين للعودة إلى أوطانهم وتنفيذ هجمات إرهابية فيها ومع ذلك كان هناك عمل مكثف في الأعوام الثلاثة الأخيرة هنا في أوروبا وحاولنا بقدر الإمكان التقليل من نقاط الضعف التي كانت موجودة من قبل وإذا تحدثنا عن التهديدات ونقاط الضعف يمكن القول: إننا حققنا تقدما ملحوظا ولكن في نفس الوقت يجب عينا أن نكون على أعلى درجة من الحذر والتأهب.

وعن رحلة العودة لهؤلاء، أضاف إن هناك عملا كبيرا تقوم به أوروبا تتعلق بتحديد طرق التعامل في هذا الاتجاه، ولكن لا نعرف ماذا سيحدث في حال العودة، فهناك من سيفضل البقاء في المنطقة والاختفاء فيها والبعض الآخر سيتحرك في المنطقة وربما يحاول الاختفاء في دول مجاورة، وربما يذهب البعض إلى مناطق الصراعات الأخرى أو ما نسميه النقاط الساخنة مثل ليبيا بشكل خاص وفي المقام الأول، وربما يذهب إلى دول أخرى مثل الفلبين أو غيرهما ولكن في النهاية سيعود عدد منهم إلى أوروبا.

أرقام الدواعش العائدون

أجرت السلطات الألمانية دراسة حول العائدون من صفوف التنيظم، حيث أكدوا إنهم تعرضوا للتضليل وأن 48 % منهم يظلون ملتزمين بآيديولوجية التنظيم أو على اتصال مع أصدقائهم المتطرفين.

وأشارت أيضاً إلى أن 8 % من العائدين إلى ألمانيا عادوا قبل أن يلتحقوا بالقتال مع التنظيم في سوريا والعراق، وتم وضعهم قيد المراقبة على مدار 24 ساعة يوميا.

ووفقا لأرقام المركز الألماني «فيريل» فإن عدد الأتراك الذين التحقوا بتنظيم داعش يصل إلى 25800 تركي، قتل منهم 5760. بلغ عدد المفقودين 380 شخصا، في حين تقدر دراسات أخرى عددهم بنحو 2200 شخص فقط، عاد منهم قرابة 600 شخص.

أما عدد الشيشان الذين التحقوا بالتنظيم فيصل إلى 21 ألف شخص، قتل منهم 5230 شخصا، فيما بلغ عدد المفقودين 1920 مفقودا.

روايات العائدون من ظلام داعش

«التنظيم يمارس أقصى درجات الإرهاب والعنف حتى مع أعضائه»، هكذا كانت شهادة مقاتلون ألمان في صفوف “داعش”، عادوا من سوريا.

وعاد إلي ألمانيا حوالي 200 جهادي كانوا ضمن تنظيم “داعش”، وتعاون عدد كبير منهم مع سلطات الأمن الألمانية، وتحدث العديد منهم، عن مدى وحشية تنظيم “داعش” وقسوته، حتى مع أعضائه، حيث كان الخوف والرهبة والقسوة يسود المناخ العام هناك.

وأضافوا أن التنظيم يعذب من يشك بتجسسهم عليه أو يقتلهم رميا بالرصاص أو يقطع رقابهم، وقال أحد الشهود العائدين إن التنظيم تركه بمفرده في حجرة حدثت فيها مجزرة، لأنه لم يسلم جواز سفره لقيادة التنظيم، حيث قال إن جدران المكان كانت ملطخة بالدماء، وجثة بلا رأس ألقيت داخل الحجرة التي كان ينام فيها، كما أعدم التنظيم وافدا جديدا لأنه خبأ هاتفه المحمول فقط، حيث كان عناصر التنظيم يخشون فيما يبدو من قدرة الطائرات بدون طيار على تحديد المواقع التي يوجد فيها هواتف محمولة.

تقرير فرنسي آخر يكشف الكثير على لسان العائدون من صفوف التنظيم، حيث أكد بعضهم أن تركيا تشكل نقطة العبور بالنسبة الى المقاتلين القادمين من أوروبا.

وقد وصف بعض الفرنسيين العائدين أن تجربة القتال في داعش مقززة نظرًا إلى ما رأوه من قتل للأطفال والنساء والكبار وقطع الرؤوس والتعذيب لأتفه الأسباب.

ويقدم مقاتلون فرنسيون عادوا إلى وطنهم معلومات حول التعويضات المالية لمقاتلي داعش وكيفية انضمامهم إلى التنظيم، وان الوصول إلى معقل داعش يبدأ برحلة طيران عادية من بلجيكا أو إسبانيا في الغالب إلى أحد المطارات التركية، ثم تأتي المرحلة التالية التي تتضمن عادة عبور الحدود السورية التركية في حافلات مهربين أو مجندين من داعش.

ويروي أحد العائدين كيف أطلق عدد من مقاتلي التنظيم النار بشكل عشوائي على سكان إحدى القرى السورية غير مبالين بأن جميع السكان كانوا من المدنيين وأغلبهم نساء وأطفال، وتفيد شهادات المقاتلين الفرنسيين السابقين بأن بعضهم شارك في تعذيب وقتل مدنيين سوريين في مدينة أعزاز شمالي غرب محافظة حلب.

ويرى محللون أن الدواعش العائدون من أوروبا، لا يستطيعون العيش بقية حياتهم كما كانوا عليها، فهم غالباً ما يتم حبسهم ومحاكمتهم، أو القيام بعمليات إرهابية قبل القبض عليهم، أو إعطاء معلومات تساعد في تنفيذ عمليات إرهابية في أوروبا.