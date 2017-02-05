العالم يغضب على «ترامب»

رؤية – مها عطاف

ربما رأى الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» أن عدد كارهيه غير كافيًا، ليطلق بعدها قراراته التي أثارت غضب العالم بأكمله، من حظر عدد من الدول ذات أغلبية مسلمة دخول الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي جعل الآلاف من الشعوب المختلفة تتظاهر ضد قرارات «ترامب»، حيث خرج المتظاهرين في أكثر من 7 دول مختلفة، يطالبون بإلغاء القرار، ووصفوا تلك القرارات بالعنصرية وبداية عهد فاشي.

في هذا التقرير، نرصد لكم أبرز الاحتجاجات ضد «ترامب» حول العالم:

الاحتجاجات في باريس

تظاهر آلاف الفرنسيين وأجانب من جنسيات مختلفة، في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، ضد مرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاص بحظر المسلمين واللاجئين من دخول أمريكا، ورفع المتظاهرين هتافات كـ«على ترامب أن يرحل» و«أهلًا باللاجئين».

الاحتجاجات في هونج كونج

تظاهر العشرات في هونج كونج بالصين، حاملين لافتات مناهضة لقرارات الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب».

الاحتجاجات في برلين

وفي برلين تجمع أكثر من 1200 شخصاً أمام السفارة الأمريكية فى إطار احتجاجات ضد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وقراراته بشأن الهجرة، ورفع متظاهرون لافتات تقول ” نحن فى برلين لا نعرف الأسوار”، “كيف لا تأتى مع صديقتى إلى الولايات المتحدة، ترامب؟”، فى إشارة إلى قراره بحظر دخول مواطنى 7 دول إسلامية، كما عبّر المتظاهرون عن صدمتهم من قرارات ترامب، التى جعلت أمريكا تبدو شيئاً .مخيفاً، وأثارت صدمة الجميع هنا فى برلين

الاحتجاجات في استراليا

وفي استراليا تظاهر الآلاف من الاستراليين، احتجاجا على إصدار الرئيس الأمريكي بحظر اللاجئين والمسافرين من سبع دول مؤقتا لبلاده، كما احتشد الآلاف في سيدني احتجاجا على أمر ترامب التنفيذي بشأن الهجرة ولمطالبة أستراليا بإغلاق مراكز التعامل مع طالبي اللجوء خارج أراضيها في جزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادئ وجزيرة مانوس التابعة لبابوا غينيا الجديدة، وفي سيدني حمل المتظاهرون لافتات تقول “تعذيب اللاجئين.. عار على أستراليا” و “لا جدران.. لا مخيمات.. لا حظر”.

الاحتجاجات في لندن

كما احتشد الآلاف في لندن أمام السفارة الأميركية للمطالبة بإلغاء المرسوم الذي أصدره ترمب كما طالبوا الحكومة البريطانية بإلغاء دعوتها الرئيس الأميركي لزيارة بريطانيا، واتهموا رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالاستكانة ومجاراة ترمب وعدم الوقف بحزم أمامه.

الاحتجاجات في فيلادلفيا

الاحتجاجات في إبسويتش جنوب شرق إنجلترا