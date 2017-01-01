العالم يودع 2016.. ويستقبل العام الجديد باحتفالات مبهرة

رؤية – مها عطاف

شهدت العديد من مدن العالم، احتفالات مبهرة، بمناسبة العام الجديد 2017، تميزت بعروض الألعاب النارية، وإضاءة السماء، وانطلقت الحشود من كل أنحاء العالم، وبدأ كل حشد يتجمع عند أشهر مكان في بلده، وانطلقت أولى الاحتفالات في مدينة نيويورك، والإمارات، والصين، وبرلين، نرصد لكم في هذا التقرير، أبرز الاحتفالات حول العالم، بمناسبة العام الجديد:

«تايمز سكوير» بنيويورك

تجمع أكثر من 2مليون شخص، من المحتفلين ببداية العام الجديد، محتشدين في «تايمز سكوير» بأمريكا، منتظرين نزول الكرة السماوية المتلألئة وهي تهبط لتكمل سقوطاً استمر دقيقة لتبدأ سنة 2017، وكانت تلك الاحتفالات وسط تعزيزات أمنية كبيرة، ومع العد التنازلي الذي قام به الحشد سقطت الكرة فوق برج عند رأس الساحة، وبحلول منتصف الليل أضاءت لافتة عملاقة تحمل رقم “2017” وأُطلقت ألعاب نارية في السماء.

احتفال الصينيون بالعام الجديد

احتشد الآف الصينيون في ملعب بكين الأولمبي، احتفالًا ببداية العام الجديد، وتوديع اللحظات الأخيرة من 2016، وذلك وسط الألعاب النارية التي بدأت مع نهاية العد التنازلي للعام الجديد، وحملوا النجوم المضيئة وسط أجواء احتفالية مميزة.

«ريو دي جانيرو»

احتفل الآلاف بليلة رأس السنة، على شاطئ «الكوباكابانا»، بمدينة ريو دي جانيرو، فيأتي الناس من جميع دول العالم من أجل مشاهدة الألعاب النارية وهى تنير شاطئ الكوباكابانا فى اللحظات الأولي من العام الجديد 2017، وهناك تقليد خاص بسكان مدينة ريو دى جانيرو فى ليلة رأس السنة هو أن يرتدى بعضا من سكان المدينة اللباس الأبيض ويرمون الورد فى النهر املأ منهم بجلب الحظ فى العام الجديد 2017.

الاحتفالات في برلين

انطلقت في سماء العاصمة الألمانية، برلين، أمس السبت، عند منتصف الساعة، عروض الألعاب النارية المبهرة عند بوابة براندنبرغ الشهيرة، مع تواجد كبير من الجماهير.

الاحتفالات في اسكتلندا

بدأت الاحتفالات في اسكتلندا، من أول أمس الجمعة، حيث قامت مواكب المحتفلين بالعام الجديد تجوب شوارع العاصمة الإسكتلندية بزى «الفايكينج»، وهو زى الحروب فى الزمن القديم ويكون طابع الاحتفال برأس السنة فى اسكتلندا ذات طابع مختلف بزى الفايكينج، وانطلقت حشود المحتفلين برأس السنة وهم يحملون المشاعل فى شوارع عاصمة اسكتلندا.، وكان أمس السبت هو الاحتفال الأكبر، المعروف باسم «هوجماناى»، فى العاصمة الإسكتلندية، حيث شارك فيها آلاف المحتفلين من سكان المدينة.

الاحتفالات في سيدني

تجمع في استراليا أكثر من مليون ونصف شخص، للاحتفال بالعام الجديد، عند جسر هاربور، ومبنى الأوبر الشهير في سيدنى، وبدأت الألعاب النارية تنير سماء سيدني، عند منتصف الليل، أمس السبت، مع حفل ضخم تخلله تكريم لكبار رحلوا في 2016، خاصة المغني ديفيد بوي.

احتفالات الإمارات الأعلى في العالم

تميزت مدينة دبي، باحتفال رائع، أبهرت به العالم عبر شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث احتفل نحو مليوني شخص بقدوم العام الجديد 2017، أمام برج خليفة بمدينة دبي الإماراتية، وانطلقت عروض الألعاب النارية الأروع على الإطلاق، وتراقصت نافورة دبي فاونتن في مزيج من الإبداع والموسيقى في احتفالات رأس السنة.

الاحتفالات في لندن

على ضفاف نهر التايمز، والاستماع لدقات ساعة «بيغ بن»، الشهيرة، تجمع الآلاف من البريطانين، لاستقبال العام الجديد، بالألعاب النارية والإضاءات المبهرة.

الاحتفالات في موسكو

الاحتفلات في مصر

الاحتفلات في باكستان

الاحتفالات في هونغ كونغ